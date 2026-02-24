FAMOSOS

O que é ser ecossexual? Termo voltou ao debate após declaração de Sérgio Marone

Ator rebateu críticas e afirmou que não se trata de um rótulo

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 11:05

Sérgio Marone Crédito: Reprodução/Instagram

A declaração de Sérgio Marone de que se identifica como ecossexual reacendeu o debate em torno de um termo ainda pouco conhecido do grande público. Mas o que é isso? Mais do que uma definição ligada à sexualidade tradicional, a ecossexualidade propõe uma forma diferente de vivenciar afeto, prazer e conexão a partir da relação com a natureza.

Ser ecossexual significa compreender o planeta como algo vivo, digno de cuidado, respeito e envolvimento emocional. Pessoas que se identificam com o conceito relatam sentir intimidade ao se conectar com elementos naturais, como o mar, as florestas, as cachoeiras e o ar livre. A ideia central não é a atração física por plantas ou paisagens, mas uma vivência sensorial, afetiva e consciente do ambiente.

O termo passou a circular com mais força a partir de 2008, quando as artistas performáticas norte americanas Beth Stephens e Annie Sprinkle lançaram o Manifesto Ecossexual e realizaram um simbólico casamento com a Terra. A proposta era ampliar a discussão ambiental, tirando o foco apenas do medo da destruição e colocando o planeta no lugar de algo que também pode ser amado, desejado e cuidado.

Na prática, a ecossexualidade também se traduz em escolhas cotidianas. Muitos ecossexuais se envolvem ativamente com reciclagem, redução de consumo, agricultura orgânica, mobilidade sustentável e ativismo ambiental. A educação ambiental é vista como parte essencial desse processo, já que o conceito defende que consciência gera mudança de comportamento.

Ao falar sobre o tema, Sérgio Marone reforçou que sua declaração não tem relação com rótulos, mas com percepção de pertencimento ao mundo natural.

"Não é rótulo, é consciência. É entender que somos natureza. É ter prazer em um banho de mar, numa cachoeira, numa brisa no rosto. Isso impacta escolhas práticas: menos excesso, mais intenção. Ter responsabilidade ambiental é gesto de amor-próprio. Não é o planeta que precisa ser salvo, é o nosso futuro nele", afirmou.