Influenciadora de 24 anos faz cirurgia estética para 'rejuvenescer' e diz que queria mudar a idade biológica

Júlia Medeiros viajou à Turquia para realizar lifting facial ao acreditar que a aparência poderia interferir na forma como o corpo envelhece

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:43

Júlia Medeiros Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora brasileira Júlia Medeiros, que vive em Miami, decidiu se submeter aos 24 anos a um lifting facial cirúrgico na Turquia acreditando que a estética poderia influenciar sua idade biológica. Segundo ela, a escolha não teve relação com pressões externas, mas com uma sensação pessoal de desalinhamento entre a imagem no espelho e a juventude que sentia internamente.

"Eu olhava para o meu rosto e pensava que poderia prevenir algo que talvez só aparecesse anos depois. Eu comecei a acreditar que, se a ciência permite agir antes, por que esperar?”, afirmou.

A influencer contou que a decisão foi tomada após pesquisa detalhada sobre clínicas especializadas no país, conhecido pelo turismo médico. Ela afirma que sempre teve consciência de que o procedimento foge do padrão para alguém da sua idade, mas ainda assim acreditava nos efeitos da mudança.

"Eu sabia que era uma decisão incomum para alguém da minha idade. Mas eu estava convencida de que poderia alterar a percepção da minha idade biológica mexendo na estrutura do rosto", disse.

Para Júlia, o conceito de idade biológica vai além de exames ou números. Está diretamente ligado à aparência e à forma como o rosto comunica maturidade ao mundo. "Eu comecei a pensar que idade não é só número, é aparência, é como o mundo te enxerga. Eu queria testar até onde a estética pode interferir nisso".