ESTADOS UNIDOS

Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva

Michele Smith deixou três filhos

Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:03

Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva Crédito: Reprodução/Bring Michele Hundely Smith Home/Facebook

Uma mulher que estava desaparecida havia quase 25 anos foi encontrada viva na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Michele Hundley Smith desapareceu em dezembro de 2001, após sair de casa para fazer compras de Natal, e não foi mais vista desde então.

Na época, ela tinha 38 anos e morava na cidade de Eden, no condado de Rockingham. Michele deixou três filhos, então com 19, 14 e sete anos. O caso mobilizou familiares e autoridades por décadas, sem que houvesse respostas concretas sobre o que teria acontecido.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Rockingham, novas informações chegaram aos investigadores no dia 19 de fevereiro. A partir das pistas, foi possível localizar Michele e estabelecer contato com ela no dia seguinte. O caso também foi analisado ao longo dos anos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

As autoridades informaram que Michele pediu para que sua localização atual não fosse divulgada. Os detalhes sobre como ela viveu durante o período em que esteve desaparecida e os motivos que a levaram a se afastar da família não foram esclarecidos.