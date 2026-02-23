Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva

Michele Smith deixou três filhos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10:03

Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva
Mulher desaparecida há 24 anos após sair para fazer compras de Natal é encontrada viva Crédito: Reprodução/Bring Michele Hundely Smith Home/Facebook

Uma mulher que estava desaparecida havia quase 25 anos foi encontrada viva na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Michele Hundley Smith desapareceu em dezembro de 2001, após sair de casa para fazer compras de Natal, e não foi mais vista desde então.

Na época, ela tinha 38 anos e morava na cidade de Eden, no condado de Rockingham. Michele deixou três filhos, então com 19, 14 e sete anos. O caso mobilizou familiares e autoridades por décadas, sem que houvesse respostas concretas sobre o que teria acontecido.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Rockingham, novas informações chegaram aos investigadores no dia 19 de fevereiro. A partir das pistas, foi possível localizar Michele e estabelecer contato com ela no dia seguinte. O caso também foi analisado ao longo dos anos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

As autoridades informaram que Michele pediu para que sua localização atual não fosse divulgada. Os detalhes sobre como ela viveu durante o período em que esteve desaparecida e os motivos que a levaram a se afastar da família não foram esclarecidos.

A confirmação de que está viva encerra uma busca que durou quase um quarto de século, mas ainda deixa questionamentos sobre as circunstâncias do desaparecimento.

Leia mais

Imagem - Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Fortuna bilionária de herdeira das Casas Pernambucanas em coma é alvo de disputa; entenda

Imagem - Turista alcoolizado entra na contramão, atropela e mata PM de folga

Turista alcoolizado entra na contramão, atropela e mata PM de folga

Imagem - TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

Mais recentes

Imagem - Trump anuncia taxa global de 10% após Suprema Corte derrubar tarifaço

Trump anuncia taxa global de 10% após Suprema Corte derrubar tarifaço
Imagem - Suprema Corte dos EUA decide que tarifaço de Trump é ilegal

Suprema Corte dos EUA decide que tarifaço de Trump é ilegal
Imagem - Trump promete liberar arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres

Trump promete liberar arquivos relacionados a OVNIs e extraterrestres

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo