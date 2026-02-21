STREAMING

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Netflix divulga fotos e anuncia volta de personagem central para reta final dos episódios

Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:00

Bridgerton Crédito: Divulgação

A Netflix confirmou oficialmente o retorno de um dos personagens mais queridos de Bridgerton na quarta temporada. Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, voltará a aparecer nos episódios finais da nova fase da trama.

O personagem, líder da família Bridgerton, teve sua história de amor desenvolvida na segunda temporada, quando se apaixonou por Kate Sharma, vivida por Simone Ashley. Na nova temporada, Anthony e Kate ficaram de fora dos quatro primeiros episódios e também não apareceram nas imagens promocionais iniciais.

Na narrativa, o casal viajou para a Índia, país natal de Kate, para o nascimento do herdeiro da família. Apesar de especulações sobre a presença de Kate nos capítulos finais, a Netflix ainda não confirmou oficialmente o retorno da personagem.

Segundo divulgado, Anthony retorna em um momento decisivo da temporada para apoiar Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, que vive um conflito emocional envolvendo Sophie Baek, personagem de Yerin Ha.