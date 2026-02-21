Acesse sua conta
Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Netflix divulga fotos e anuncia volta de personagem central para reta final dos episódios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:00

Bridgerton
Bridgerton

A Netflix confirmou oficialmente o retorno de um dos personagens mais queridos de Bridgerton na quarta temporada. Anthony Bridgerton, interpretado por Jonathan Bailey, voltará a aparecer nos episódios finais da nova fase da trama.

O personagem, líder da família Bridgerton, teve sua história de amor desenvolvida na segunda temporada, quando se apaixonou por Kate Sharma, vivida por Simone Ashley. Na nova temporada, Anthony e Kate ficaram de fora dos quatro primeiros episódios e também não apareceram nas imagens promocionais iniciais.

Na narrativa, o casal viajou para a Índia, país natal de Kate, para o nascimento do herdeiro da família. Apesar de especulações sobre a presença de Kate nos capítulos finais, a Netflix ainda não confirmou oficialmente o retorno da personagem.

