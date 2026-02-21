Acesse sua conta
O pior fica para trás e 3 signos entram em uma fase muito mais leve até o fim de fevereiro

O fim do mês marca o encerramento de ciclos difíceis e o início de uma fase mais estável e promissora

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de fevereiro traz uma sensação clara de encerramento. Situações confusas, desgastantes ou emocionalmente pesadas começam a perder força, abrindo espaço para mais clareza, energia e direção. Para três signos, este período representa alívio real, amadurecimento e a sensação de que a vida finalmente começa a cooperar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Até o fim de fevereiro, relações e parcerias entram em uma fase muito mais leve. Um longo período de frustrações, distanciamentos ou solidão emocional começa a se dissolver, trazendo mais clareza sobre quem fica e quem precisa seguir outro caminho. Se você busca um relacionamento, tudo começa a fluir com menos bloqueios.

Dica cósmica: Clareza emocional devolve paz e confiança.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
1 de 10
Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Sagitário: O peso emocional ligado à casa, família ou responsabilidades antigas começa a diminuir de forma perceptível. Até o fim de fevereiro, você sente mais ânimo, motivação e uma vontade renovada de construir algo melhor para si. Questões que pareciam sem solução começam a se reorganizar.

Dica cósmica: Quando a base se fortalece, todo o resto flui melhor.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
1 de 10
Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

Peixes: Um dos ciclos mais exigentes da sua vida chega ao fim. Até o fim de fevereiro, você recupera energia, direção e autoestima, sentindo que pode voltar a desfrutar da vida com mais leveza. Relações melhoram, oportunidades surgem e você reconhece o quanto ficou mais forte depois de tudo.

Dica cósmica: O que te transformou também te preparou.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
1 de 10
Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Virgem Sagitário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

