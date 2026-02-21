ASTROLOGIA

O pior fica para trás e 3 signos entram em uma fase muito mais leve até o fim de fevereiro

O fim do mês marca o encerramento de ciclos difíceis e o início de uma fase mais estável e promissora

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de fevereiro traz uma sensação clara de encerramento. Situações confusas, desgastantes ou emocionalmente pesadas começam a perder força, abrindo espaço para mais clareza, energia e direção. Para três signos, este período representa alívio real, amadurecimento e a sensação de que a vida finalmente começa a cooperar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Virgem: Até o fim de fevereiro, relações e parcerias entram em uma fase muito mais leve. Um longo período de frustrações, distanciamentos ou solidão emocional começa a se dissolver, trazendo mais clareza sobre quem fica e quem precisa seguir outro caminho. Se você busca um relacionamento, tudo começa a fluir com menos bloqueios.

Dica cósmica: Clareza emocional devolve paz e confiança.

Sagitário: O peso emocional ligado à casa, família ou responsabilidades antigas começa a diminuir de forma perceptível. Até o fim de fevereiro, você sente mais ânimo, motivação e uma vontade renovada de construir algo melhor para si. Questões que pareciam sem solução começam a se reorganizar.

Dica cósmica: Quando a base se fortalece, todo o resto flui melhor.

Peixes: Um dos ciclos mais exigentes da sua vida chega ao fim. Até o fim de fevereiro, você recupera energia, direção e autoestima, sentindo que pode voltar a desfrutar da vida com mais leveza. Relações melhoram, oportunidades surgem e você reconhece o quanto ficou mais forte depois de tudo.

Dica cósmica: O que te transformou também te preparou.