Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Rescisão de Lucas Braga foi publicada no BID após reprovação em exames para empréstimo ao Fortaleza, enquanto o Rubro-Negro afirma que acordo na CNRD segue válido e acionou o jurídico

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:20

Lucas Braga em ação pelo Vitória  Crédito: Victor Ferreira/ECV

A situação envolvendo o atacante Lucas Braga ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (20). A rescisão contratual do jogador com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o clube baiano informou, por meio de nota oficial, que tenta reverter a decisão judicial que resultou na liberação do atleta.

Lucas Braga havia sido negociado por empréstimo com o Fortaleza e já tinha acordo encaminhado com o clube cearense. No entanto, durante os exames médicos realizados antes da assinatura do contrato, foi identificado um problema cardíaco que o impediria de exercer a atividade profissional. Com a reprovação nos exames, o negócio não foi concretizado.

Relembre a passagem de Lucas Braga pelo Vitória

Atacante Lucas Braga por Victor Ferreira/ EC Vitória
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga por auto-upload
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 5
Atacante Lucas Braga por Victor Ferreira/ EC Vitória

Antes mesmo da negociação com o Fortaleza, o atacante já havia ingressado com uma reclamação trabalhista contra o Vitória, em processo que corre sob segredo de Justiça. Segundo apuração divulgada pelo ge, o jogador cobrava valores atrasados de FGTS e alegava que treinava separado do elenco, além de se sentir hostilizado por parte da torcida.

Em nota, o Vitória afirma que só teve acesso integral ao processo posteriormente e garante que, quando conseguiu analisar os autos — antes mesmo de ser oficialmente citado — não havia qualquer débito pendente com o atleta. Ainda assim, houve decisão judicial determinando a liberação do jogador no BID.

Posteriormente, as partes chegaram a um acordo para homologação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão responsável por questões desportivas. O ajuste previa a extinção da ação trabalhista, a prorrogação do contrato e o empréstimo do jogador a outra equipe. De acordo com o clube, o acordo foi homologado pela CNRD e permanece válido.

Contratações mais caras da história do Vitória

Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado junto ao São Paulo por R$ 7 milhões  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo foi contratado junto ao Portimonense-POR por R$ 5,6 milhões em 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Claudinho foi contratado junto ao Criciúma por R$ 5,1 milhões no final de 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Petkovic foi contrato junto ao Real Madrid por R$ 5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 44 milhões nos dias de hoje) por Divulgação/EC Vitória
Janderson foi contratado junto ao Botafogo por R$ 5 milhões em 2024  por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato foi contratado junto ao São Paulo por R$ 5 milhões no começo de 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga foi contratado junto ao Santos por R$ 5 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Kieza foi contratado junto ao São Paulo por R$ 4 milhões em 2016 (equivalente a cerca de R$ 7,8 milhões nos dias de hoje) por Francisco Galvão/EC Vitória
Bebeto foi contrato junto ao Sevilla por R$ 3,5 milhões em 1997 (equivalente a cerca de R$ 30 milhões nos dias de hoje) por Reprodução/X
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Fabri foi contratado junto ao Levante-ESP por R$ 3,2 milhões no começo de 2025  por Victor Ferreira/EC Vitória
Léo Naldi foi contratado junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões em 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 13
Baralhas foi contratado junto ao Atlético-GO por R$ 8 milhões por Victor Ferreira/ EC Vitória

No acerto com o Fortaleza, o Vitória arcaria com 50% dos salários de Lucas Braga, e havia cláusula de compra obrigatória fixada em R$ 5 milhões em caso de acesso do time cearense à Série A. A negociação, porém, foi interrompida após a detecção do problema cardíaco nos exames médicos.

Após a frustração do empréstimo, surgiu uma tentativa de anular o acordo já firmado na CNRD, segundo o Vitória. O clube sustenta que o entendimento homologado segue produzindo efeitos jurídicos e que a decisão mais recente da Justiça do Trabalho, que manteve a liberação no BID, não considerou o acordo anexado ao processo. Por isso, o Departamento Jurídico rubro-negro informou ter adotado medidas para que o caso seja reavaliado, pedindo a revisão da liminar e o arquivamento da ação.

O Vitória também declarou compreender a delicadeza da situação e defendeu que o atleta se reapresente para passar por avaliação completa do Departamento Médico. Caso seja confirmada eventual inaptidão para a prática profissional, as consequências contratuais serão tratadas conforme a legislação vigente.

Contratado em fevereiro de 2025 junto ao Santos por R$ 5 milhões, valor correspondente a 70% dos direitos econômicos, Lucas Braga foi um dos investimentos mais altos do clube na temporada.

No ano passado, disputou 35 partidas e marcou dois gols, mas não conseguiu se firmar como titular e foi alvo de críticas da torcida, especialmente após a goleada por 8x0 sofrida diante do Flamengo, quando integrantes de uma organizada pediram seu afastamento — solicitação que não foi atendida pela diretoria.

Vitória

