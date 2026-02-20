IMBRÓGLIO JUDICIAL

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão

Rescisão de Lucas Braga foi publicada no BID após reprovação em exames para empréstimo ao Fortaleza, enquanto o Rubro-Negro afirma que acordo na CNRD segue válido e acionou o jurídico

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 20:20

Lucas Braga em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

A situação envolvendo o atacante Lucas Braga ganhou novos desdobramentos nesta sexta-feira (20). A rescisão contratual do jogador com o Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas o clube baiano informou, por meio de nota oficial, que tenta reverter a decisão judicial que resultou na liberação do atleta.

Lucas Braga havia sido negociado por empréstimo com o Fortaleza e já tinha acordo encaminhado com o clube cearense. No entanto, durante os exames médicos realizados antes da assinatura do contrato, foi identificado um problema cardíaco que o impediria de exercer a atividade profissional. Com a reprovação nos exames, o negócio não foi concretizado.

Antes mesmo da negociação com o Fortaleza, o atacante já havia ingressado com uma reclamação trabalhista contra o Vitória, em processo que corre sob segredo de Justiça. Segundo apuração divulgada pelo ge, o jogador cobrava valores atrasados de FGTS e alegava que treinava separado do elenco, além de se sentir hostilizado por parte da torcida.

Em nota, o Vitória afirma que só teve acesso integral ao processo posteriormente e garante que, quando conseguiu analisar os autos — antes mesmo de ser oficialmente citado — não havia qualquer débito pendente com o atleta. Ainda assim, houve decisão judicial determinando a liberação do jogador no BID.

Posteriormente, as partes chegaram a um acordo para homologação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão responsável por questões desportivas. O ajuste previa a extinção da ação trabalhista, a prorrogação do contrato e o empréstimo do jogador a outra equipe. De acordo com o clube, o acordo foi homologado pela CNRD e permanece válido.

No acerto com o Fortaleza, o Vitória arcaria com 50% dos salários de Lucas Braga, e havia cláusula de compra obrigatória fixada em R$ 5 milhões em caso de acesso do time cearense à Série A. A negociação, porém, foi interrompida após a detecção do problema cardíaco nos exames médicos.

Após a frustração do empréstimo, surgiu uma tentativa de anular o acordo já firmado na CNRD, segundo o Vitória. O clube sustenta que o entendimento homologado segue produzindo efeitos jurídicos e que a decisão mais recente da Justiça do Trabalho, que manteve a liberação no BID, não considerou o acordo anexado ao processo. Por isso, o Departamento Jurídico rubro-negro informou ter adotado medidas para que o caso seja reavaliado, pedindo a revisão da liminar e o arquivamento da ação.

O Vitória também declarou compreender a delicadeza da situação e defendeu que o atleta se reapresente para passar por avaliação completa do Departamento Médico. Caso seja confirmada eventual inaptidão para a prática profissional, as consequências contratuais serão tratadas conforme a legislação vigente.

Contratado em fevereiro de 2025 junto ao Santos por R$ 5 milhões, valor correspondente a 70% dos direitos econômicos, Lucas Braga foi um dos investimentos mais altos do clube na temporada.