DE SAÍDA

Atacante do Vitória rescinde contrato e fica perto de acerto com rival nordestino

Jogador entrou em campo pelo Leão em apenas duas partidas na atual temporada

Alan Pinheiro

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 16:02

Felipe Cardoso está de saída do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A passagem do meia-atacante Felipe Cardoso pelo Vitória chegou ao fim. Após perder minutagem com a camisa rubro-negra, o jogador acertou a rescisão de contrato com o time rubro-negro e agora negocia com o Náutico para reforçar o time pernambucano na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Felipe Cardoso estava no Leão desde 2025, quando foi contratado junto ao Atlético de Alagoinhas após se destacar no Campeonato Baiano. No clube rubro-negro, o atacante atuou em apenas seis jogos, sendo apenas dois na atual temporada.

Felipe Cardoso, ex-jogador do Vitória 1 de 5

Natural de São Paulo, Felipe Cardoso atua tanto na faixa central do campo quanto caindo pela esquerda. Com bases em Santos e Flamengo, o jogador é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019. O incêndio tirou a vida de dez adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, mas outros 16 garotos conseguiram escapar com poucos ferimentos.

Felipe estava no quarto onde o fogo começou, mas conseguiu sair sem ferimentos físicos. O meia conseguiu escapar com vida do incêndio porque naquele dia ficou acordado até mais tarde conversando por telefone com um irmão. O jogador, no entanto, perdeu dez companheiros e diz que é por eles que segue firme no futebol.

"Há alguns anos houve esse acontecimento na minha vida, eu sou uma superação, estou lutando pelos meus amigos. Recentemente o meu avô se foi, então isso é pelos meus amigos que se foram, pelo meu avô, pela minha família em São Paulo, a minha esposa que está grávida. Isso é por eles", disse após o jogo contra o Bahia em entrevista pós-jogo, ainda pelo Atlético de Alagoinhas.

No entanto, o trauma do ocorrido ficou marcado para sempre. Um ano depois da tragédia, ele acabou dispensado das categorias de base do Flamengo e precisou buscar novos caminhos para continuar perseguindo seu sonho de ser jogador profissional.