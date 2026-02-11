Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Atleta de 32 anos vai defender o Persija Jakarta, da Indonésia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:00

Jean Mota em ação pelo Vitória
Jean Mota em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O meia Jean Mota, de 32 anos, foi anunciado como novo reforço do Persija Jakarta, da Indonésia, marcando sua chegada ao futebol asiático com status de camisa 10. Sem clube desde o encerramento do vínculo com o Vila Nova, o jogador inicia um novo capítulo na carreira motivado pelo desafio internacional.

Durante a apresentação, Jean Mota destacou o entusiasmo com a oportunidade. “Estou pronto para este desafio e muito entusiasmado por poder estrear com a camisa do Persija. Escolhi o Persija porque é um clube grande, tem um nome de peso e está lutando para conquistar o título nesta temporada”, afirmou.

Relembre a passagem de Jean Mota pelo Vitória

Jean Mota foi oficialmente apresentado à torcida do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Jean Mota em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Jean Mota foi contratado com expectativa de se tornar titular do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Jean Mota gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Jean Mota é relacionado pelo técnico Léo Condé pela primeira vez por Victor Ferreira/EC Vitória
Jean Mota em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
1 de 6
Jean Mota foi oficialmente apresentado à torcida do Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória

Antes de acertar com o clube indonésio, o meia teve passagem recente pelo Vitória. O Leão desembolsou 350 mil dólares junto ao Inter Miami para contratar o atleta em março de 2024. Ele desembarcou na Toca sob muita expectativa e assumiu a camisa 10.

No entanto, dentro de campo, não correspondeu às altas expectativas. Pelo Leão, disputou 21 partidas, marcou apenas um gol e deu uma assistência. Após o desempenho abaixo do esperado, foi emprestado ao Vila Nova e posteriormente contratado em definitivo pela equipe goiana.

LEIA MAIS 

Ex-Vitória encaminha ida para clube da Série C após destaque no exterior

Campeão nacional com o Vitória vai parar no Paulistão após passagem discreta na Série B

Zagueiro com passagem marcante pelo Vitória defenderá Simões Filho no Intermunicipal

Vitória pode ficar até um mês sem jogar no Brasileirão e usará titulares no Campeonao Baiano

'Não foi a estreia que imaginei', lamenta Marinho após derrota do Vitória contra o Flamengo

No Vila Nova, Jean Mota entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com três assistências. Segundo o ge, o jogador rescindiu contrato com o clube após solicitar o desligamento junto à diretoria ainda em 2025.

A transferência para o Persija Jakarta representa a segunda experiência internacional do atleta. Entre 2022 e 2024, ele defendeu o Inter Miami, da Major League Soccer, onde somou 53 partidas, com três gols e seis assistências, além de ter atuado ao lado de Lionel Messi.

Tags:

Vitória

Mais recentes

Imagem - 'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco
Imagem - Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão
Imagem - Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página