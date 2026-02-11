NOVOS ARES

Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Atleta de 32 anos vai defender o Persija Jakarta, da Indonésia

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:00

Jean Mota em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O meia Jean Mota, de 32 anos, foi anunciado como novo reforço do Persija Jakarta, da Indonésia, marcando sua chegada ao futebol asiático com status de camisa 10. Sem clube desde o encerramento do vínculo com o Vila Nova, o jogador inicia um novo capítulo na carreira motivado pelo desafio internacional.

Durante a apresentação, Jean Mota destacou o entusiasmo com a oportunidade. “Estou pronto para este desafio e muito entusiasmado por poder estrear com a camisa do Persija. Escolhi o Persija porque é um clube grande, tem um nome de peso e está lutando para conquistar o título nesta temporada”, afirmou.

Antes de acertar com o clube indonésio, o meia teve passagem recente pelo Vitória. O Leão desembolsou 350 mil dólares junto ao Inter Miami para contratar o atleta em março de 2024. Ele desembarcou na Toca sob muita expectativa e assumiu a camisa 10.

No entanto, dentro de campo, não correspondeu às altas expectativas. Pelo Leão, disputou 21 partidas, marcou apenas um gol e deu uma assistência. Após o desempenho abaixo do esperado, foi emprestado ao Vila Nova e posteriormente contratado em definitivo pela equipe goiana.

No Vila Nova, Jean Mota entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com três assistências. Segundo o ge, o jogador rescindiu contrato com o clube após solicitar o desligamento junto à diretoria ainda em 2025.