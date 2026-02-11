Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 22:00
O meia Jean Mota, de 32 anos, foi anunciado como novo reforço do Persija Jakarta, da Indonésia, marcando sua chegada ao futebol asiático com status de camisa 10. Sem clube desde o encerramento do vínculo com o Vila Nova, o jogador inicia um novo capítulo na carreira motivado pelo desafio internacional.
Durante a apresentação, Jean Mota destacou o entusiasmo com a oportunidade. “Estou pronto para este desafio e muito entusiasmado por poder estrear com a camisa do Persija. Escolhi o Persija porque é um clube grande, tem um nome de peso e está lutando para conquistar o título nesta temporada”, afirmou.
Relembre a passagem de Jean Mota pelo Vitória
Antes de acertar com o clube indonésio, o meia teve passagem recente pelo Vitória. O Leão desembolsou 350 mil dólares junto ao Inter Miami para contratar o atleta em março de 2024. Ele desembarcou na Toca sob muita expectativa e assumiu a camisa 10.
No entanto, dentro de campo, não correspondeu às altas expectativas. Pelo Leão, disputou 21 partidas, marcou apenas um gol e deu uma assistência. Após o desempenho abaixo do esperado, foi emprestado ao Vila Nova e posteriormente contratado em definitivo pela equipe goiana.
No Vila Nova, Jean Mota entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com três assistências. Segundo o ge, o jogador rescindiu contrato com o clube após solicitar o desligamento junto à diretoria ainda em 2025.
A transferência para o Persija Jakarta representa a segunda experiência internacional do atleta. Entre 2022 e 2024, ele defendeu o Inter Miami, da Major League Soccer, onde somou 53 partidas, com três gols e seis assistências, além de ter atuado ao lado de Lionel Messi.