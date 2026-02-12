Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

Tricolor superou o Cruzmaltino por 1x0 em São Januário nesta quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:03

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado perdendo os jogos fora de casa começou 2026 com 100% de aproveitamento fora de Salvador. O segundo e último compromisso até então ocorreu nesta quarta-feira (11), quando o Tricolor superou o Vasco por 1x0 em São Januário. Após a partida, Everton Ribeiro celebrou o resultado e o planejamento do clube para este início de temporada.

"É muito difícil jogar com essa chuva, p campo ficou um pouco pesado. Conseguimos sair na frente, fizemos um jogo muito seguro. Sabíamos que íamos sofrer, mas a equipe toda aqui entrou muito bem. Mostra a força da nossa equipe, somos 25, 30, até os meninos estão entrando, estão ajudando. Então, manter os pés no chão, trabalhar forte e graças a Deus estamos no caminho certo. A equipe continua firme para buscar coisas grandes nesse ano", disse.

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 6
Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Acho que o planejamento está dando certo, a gente sabe que temos competições importantes pela frente, mas estamos conseguindo também usar a base. Usar os meninos e dar experiência para eles no Campeonato Baiano. Quem tem entrado tem que corresponder. Estamos tendo tempo de treinar

Everton Ribeiro

Jogador do Bahia

"Esse é o terceiro jogo que eu termino, foi o mais pesado até agora, mas estou me sentindo bem. Tive câimbra nas duas pernas, não deu para ficar em pé e tive que sair um pouquinho, passar um gelo e voltar para terminar e ajudar a equipe", contou entre risos.

LEIA MAIS

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Bahia oficializa empréstimo de atacante ao Internacioanal até o fim da temporada

Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani

O confronto no Rio de Janeiro foi dividido em dois períodos. Antes e depois do gol. Até Luciano Juba balançar as redes, o que foi visto em campo foi um Bahia dominante, valorizando a posse de bola e impedindo que o Vasco conseguisse armar jogadas. Após abrir o placar, o Tricolor recuou as linhas e passou a tentar explorar contra-ataques, mas encontrou dificuldades frente a um time que começou a se impor em campo.

Com o resultado, o Tricolor chega aos sete pontos na tabela de classificação e se estabelece na parte de cima da competição. O Bahia volta a campo já neste sábado (14), quando enfrenta o Jacuipense na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileirão, o próximo adversário será a Chapecoense. No entanto, o jogo será adiado pela participação do clube na Copa Libertadores.

Mais recentes

Imagem - Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão
Imagem - Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez
Imagem - Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página