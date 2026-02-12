MAIS UM, BAHIA

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

Tricolor superou o Cruzmaltino por 1x0 em São Januário nesta quarta-feira (12)

Alan Pinheiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 00:03

Vasco x Bahia - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado perdendo os jogos fora de casa começou 2026 com 100% de aproveitamento fora de Salvador. O segundo e último compromisso até então ocorreu nesta quarta-feira (11), quando o Tricolor superou o Vasco por 1x0 em São Januário. Após a partida, Everton Ribeiro celebrou o resultado e o planejamento do clube para este início de temporada.

"É muito difícil jogar com essa chuva, p campo ficou um pouco pesado. Conseguimos sair na frente, fizemos um jogo muito seguro. Sabíamos que íamos sofrer, mas a equipe toda aqui entrou muito bem. Mostra a força da nossa equipe, somos 25, 30, até os meninos estão entrando, estão ajudando. Então, manter os pés no chão, trabalhar forte e graças a Deus estamos no caminho certo. A equipe continua firme para buscar coisas grandes nesse ano", disse.

Acho que o planejamento está dando certo, a gente sabe que temos competições importantes pela frente, mas estamos conseguindo também usar a base. Usar os meninos e dar experiência para eles no Campeonato Baiano. Quem tem entrado tem que corresponder. Estamos tendo tempo de treinar Everton Ribeiro Jogador do Bahia

"Esse é o terceiro jogo que eu termino, foi o mais pesado até agora, mas estou me sentindo bem. Tive câimbra nas duas pernas, não deu para ficar em pé e tive que sair um pouquinho, passar um gelo e voltar para terminar e ajudar a equipe", contou entre risos.

O confronto no Rio de Janeiro foi dividido em dois períodos. Antes e depois do gol. Até Luciano Juba balançar as redes, o que foi visto em campo foi um Bahia dominante, valorizando a posse de bola e impedindo que o Vasco conseguisse armar jogadas. Após abrir o placar, o Tricolor recuou as linhas e passou a tentar explorar contra-ataques, mas encontrou dificuldades frente a um time que começou a se impor em campo.