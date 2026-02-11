ESTABELECIDO

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Peça importante no esquema de Cristóvão Borges em 2013, Barbio disputou 54 partidas com a camisa tricolor

Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

William Barbio com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Quem acompanhou o Bahia no início da década passada lembra de um atacante que se destacava pela velocidade em campo e pelo visual com a cabeleira. 12 anos após sair do Tricolor, o atacante William Barbio vive um novo momento de sua carreira. Pela primeira vez, permanece três temporadas seguidas por um mesmo time.

Barbio é presença certa no time do Amazonas, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele chegou ao clube em 2024 e logo se destacou, marcando sete gols em 32 jogos. Depois, caiu de rendimento e só contribuiu com uma assistência no ano passado. Em 2026, entrou em campo somente três vezes, mas já balançou as redes.

Peça importante no esquema de Cristóvão Borges em 2013, Barbio disputou 24 partidas com a camisa tricolor, marcou três gols e deu três assistências. No ano seguinte, foi novamente emprestado pelo Vasco ao Esquadrão. Desta vez, foram 30 jogos, com apenas um tento anotado e dois passes para gols.