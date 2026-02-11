Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Onde está William Barbio? Atacante que marcou época no Bahia vive estabilidade pela primeira vez

Peça importante no esquema de Cristóvão Borges em 2013, Barbio disputou 54 partidas com a camisa tricolor

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

William Barbio com a camisa do Bahia
William Barbio com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Quem acompanhou o Bahia no início da década passada lembra de um atacante que se destacava pela velocidade em campo e pelo visual com a cabeleira. 12 anos após sair do Tricolor, o atacante William Barbio vive um novo momento de sua carreira. Pela primeira vez, permanece três temporadas seguidas por um mesmo time.

Barbio é presença certa no time do Amazonas, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele chegou ao clube em 2024 e logo se destacou, marcando sete gols em 32 jogos. Depois, caiu de rendimento e só contribuiu com uma assistência no ano passado. Em 2026, entrou em campo somente três vezes, mas já balançou as redes.

William Barbio, ex-atacante do Bahia

William Barbio com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
William Barbio com a camisa do Amazonas por João Normando/Amazonas FC
William Barbio com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
William Barbio com a camisa do Bahia por Divulgação/EC Bahia
William Barbio com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia
1 de 5
William Barbio com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/EC Bahia

Peça importante no esquema de Cristóvão Borges em 2013, Barbio disputou 24 partidas com a camisa tricolor, marcou três gols e deu três assistências. No ano seguinte, foi novamente emprestado pelo Vasco ao Esquadrão. Desta vez, foram 30 jogos, com apenas um tento anotado e dois passes para gols.

William Barbio começou a carreira no Nova Iguaçu, mas ganhou projeção no Vasco, em 2012. Após 30 jogos pelo clube e um gol, saiu para o Atlético-GO e depois para o Bahia, sempre por empréstimo. Ele retornou ao Vasco em 2014, disputou 13 partidas, marcou mais um gol, e voltou a passar por empréstimos.

LEIA MAIS

Lateral que fracassou no Bahia é emprestado para clube europeu após temporada abaixo

Bahia oficializa empréstimo de atacante ao Internacioanal até o fim da temporada

Promessa da base do Bahia é contratada por Time de Bellintani

Vasco x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Mais recentes

Imagem - 'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco

'Estamos no caminho certo', diz Everton Ribeiro após triunfo do Bahia contra o Vasco
Imagem - Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão

Invicto fora de casa, Bahia vence o Vasco por 1x0 pelo Brasileirão
Imagem - Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

Meia que fracassou no Vitória é anunciado por clube de liga alternativa da ásia

MAIS LIDAS

Imagem - Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional
01

Fora do ar: o que vai acontecer com os dispositivos quando o Google desativar seu sistema operacional

Imagem - Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador
02

Camarote na Barra é interditado na véspera do Carnaval de Salvador

Imagem - Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país
03

Fim do Gympass? Academias de bairro rompem com plataformas e tendência cresce no país

Imagem - O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página
04

O passado perde força hoje, e Áries, Câncer, Virgem e Capricórnio recebem um sinal claro do Universo para finalmente virar a página