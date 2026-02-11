Acesse sua conta
Bahia enfrenta o Vasco para voltar a vencer e manter invencibilidade na temporada

Jogo válido pela 3ª rodada do Brasileirão será disputado no São Januário, nesta quarta-feira (11), às 21h30

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025
Vasco 3x1 Bahia - 16ª rodada Brasileirão 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC bahia

O Bahia iniciou a temporada de forma avassaladora, com sete triunfos nos sete primeiros jogos do ano. No entanto, a equipe apresentou uma leve queda de rendimento e empatou as duas partidas mais recentes — contra o Fluminense, pelo Brasileirão, e diante da Juazeirense, pelo Baianão, ambas por 1 a 1 —, perdendo assim o aproveitamento de 100% na temporada. Agora, o time volta a campo contra o Vasco nesta quarta-feira (11), às 21h30, em São Januário, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de retomar o caminho das vitórias.

É justamente essa invencibilidade que o técnico Rogério Ceni pretende usar como combustível para motivar os jogadores em uma partida complicada fora de casa. “Alongar essa sequência de nove jogos sem perder. Isso serve de combustível para ir lá competir. O jogo contra o Vasco é duríssimo. Sei que vai ser um jogo difícil”, projetou o comandante tricolor.

Veja como foi o treino do Bahia em preparação para encarar o Vasc

Elenco do Bahia treina em preparação para enfrentar o Vasco por Rafael Rodrigues/ECB

Um dos fatores que explicam a dificuldade prevista por Ceni é o palco do confronto: o estádio de São Januário. No local, o Cruzmaltino ainda não perdeu na temporada, e o treinador não conseguiu vencer atuando lá à frente do Bahia, acumulando duas derrotas.

Além disso, embora o Vasco ocupe atualmente a 15ª colocação da Série A, com um ponto, e o Bahia apareça em 5º, com quatro, Ceni enxerga o clube carioca como um rival direto ao longo da competição. Por isso, vencer esse “confronto direto” ganha ainda mais importância. “O Vasco é uma equipe muito forte, especialmente jogando em casa. Precisamos encaixar nosso jogo contra um adversário que vai brigar com a gente durante a temporada”, analisou o treinador.

Para conquistar a primeira vitória como técnico do Bahia em São Januário e voltar a vencer no ano, Ceni deve mandar a campo força máxima, ainda mais após poupar titulares no último compromisso pelo estadual, no fim de semana. Com o reforço de Everaldo, que já reestreou pelo clube e marcou gol, o time tem quase todo o elenco à disposição. Os únicos desfalques são os jovens Dell, suspenso, e Ruan Pablo, que segue em recuperação de lesão.

