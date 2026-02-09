DE VOLTA

Após gol em estreia, Everaldo é apresentado pelo Bahia em retorno ao clube

Na última sexta-feira (6), o jogador foi anunciado pelo Esquadrão e dois dias depois já balançou as redes com a nova camisa 27

Alan Pinheiro

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15:49

Atacante Everaldo durante apresentação pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Geralmente, os jogadores de futebol são apresentados à torcida antes de entrarem em campo, mas para quem já é conhecido, os protocolos podem ser deixados de lado, como foi o caso do atacante Everaldo. O centroavante, que retornou ao Bahia por empréstimo junto ao Fluminense até o fim da temporada, marcou o seu primeiro gol em sua segunda passagem pelo Tricolor antes de ser oficialmente reapresentado pelo clube.

Tudo em relação à volta do atacante foi rápido. Na última sexta-feira (6), foi anunciado pelo Esquadrão, dois dias depois entrou em campo contra a Juazeirense e já balançou as redes com a nova camisa 27. Agora, nesta segunda-feira (9), falou pela primeira (ou segunda) vez como jogador do Bahia e sobre o que espera para esse novo período em Salvador.

“O Rogério sempre contou comigo, independentemente da posição. Às vezes como camisa nove, outras vezes exercendo outras funções. Eu sou um cara muito de grupo, sempre tento dar o meu melhor, sempre priorizando o coletivo acima do individual. Obviamente, eu também preciso pensar em mim, sabemos que o atacante vive de gols e de bons momentos. Eu acredito nisso, acredito que essa passagem será melhor do que a primeira”, disse.

“Embora o contrato seja curto, eu venho para buscar melhorar meus números, melhorar minha história aqui dentro do Bahia, que é um clube com o qual eu me identifiquei muito. Abri mão de outros lugares com propostas financeiramente melhores e com mais tempo de contrato para vir para cá. Então eu venho apenas para ajudar. Vou fazer o meu melhor, buscar fazer o meu melhor como sempre fiz. Estou aqui para ajudar, independentemente de onde o treinador queira me utilizar”, completou.

O centroavante chegou ao tricolor em 2023, quando o Grupo City assumiu a gestão do Bahia. Em sua primeira passagem pelo Bahia, Eve marcou 34 gols em 124 jogos. Agora, 35 com o novo tento. No ano passado, ele balançou as redes três vezes em seis partidas.

Em sua primeira temporada pelo Esquadrão, ele foi o artilheiro do time, com 20 gols. Na temporada seguinte, Everaldo passou a ser utilizado por Rogério Ceni do lado direito do ataque, e viu o seu desempenho cair. Reserva em boa parte da temporada, ele marcou 11 gols em 58 jogos.

Negociado com o Fluminense, ele foi perdendo espaço na equipe carioca e ganhou o status de negociável com o início dessa temporada. Ao ser perguntado sobre a identificação da sua família com o Bahia, Everaldo se emocionou e reforçou que a decisão de ter voltado para o clube foi fácil de ter sido tomada.

“Preciso ter cuidado para não me emocionar, porque quando entro nesse lado fica complicado. Tive propostas do Brasil e de fora, mas meus filhos amam estar aqui. Criamos um vínculo muito forte com o Bahia. Quando tivemos que sair da última vez, foi muito difícil. Já sou um cara experiente, já passei por despedidas antes, mas essa foi especialmente dura. Para esse retorno, tudo isso pesou muito. Tive uma oportunidade fora do país, com menos jogos e menos pressão, mas quando surgiu a possibilidade do Bahia, eu não pensei duas vezes”, afirmou.