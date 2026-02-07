LEMBRA DO GRINGO?

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Lateral está de volta ao Nacional, do Uruguai

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 20:00

Camilo Cándido com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Depois de viver o ano mais produtivo da carreira em 2025, o lateral-esquerdo Camilo Cándido está de volta ao Nacional, do Uruguai, equipe que o emprestou ao Bahia em 2023. Aos 30 anos, o jogador retorna ao clube com status de reforço importante para a disputa da Copa Libertadores.

A expectativa em torno de Camilo Cándido se explica pelo desempenho recente no Atlético Nacional, da Colômbia, onde atuou por empréstimo do Cruz Azul. Pelo clube colombiano, o uruguaio disputou 57 partidas na temporada, marcou um gol e distribuiu cinco assistências, registrando o maior número de jogos e participações diretas em gols de toda a sua trajetória profissional, além de conquistar a Taça e a Supercopa da Colômbia.

Ao desembarcar em Montevidéu, o lateral celebrou o retorno ao time que mais defendeu na carreira. “Estou muito feliz por estar de volta em casa. Agora é preparar para o Campeonato nacional e a Libertadores, com vontade e ímpeto de ajudar e contribuir onde for necessário”, afirmou.

Antes da passagem de destaque na Colômbia, Camilo Cándido vestiu a camisa do Bahia em 2023, quando disputou 19 jogos sob o comando do técnico Renato Paiva, com um gol marcado e duas assistências. Após o período em Salvador, foi negociado pelo Nacional com o Cruz Azul, do México, onde entrou em campo 38 vezes e deu apenas uma assistência, sem conseguir se firmar.