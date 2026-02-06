Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atacante revelado pelo Bahia vive melhor fase da carreira na Europa

Atacante tem 11 gols marcados na temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:00

Júnior Brumado com a camisa do Bahia
Júnior Brumado com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Formado nas categorias de base do Bahia, o atacante Júnior Brumado, de 26 anos, atravessa o melhor momento da carreira no futebol europeu. Peça importante do Midtjylland, um dos principais clubes da Dinamarca, ele aparece como vice-artilheiro da equipe na temporada e tem ganhado protagonismo também em competições continentais.

Até aqui, o centroavante soma 28 partidas disputadas — 14 como titular —, com 11 gols marcados e duas assistências. Quase metade dos tentos foi registrada na Europa League, torneio de alto nível no continente, no qual lidera a artilharia do time com cinco gols.

Veja a trajetória de Júnior Brumado

Júnior Brumado com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Júnior Brumado com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Júnior Brumado com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/ECB
Júnior Brumado com a camisa do Midtjylland por Felipe Oliveira/ECB
Júnior Brumado com a camisa do Bahi por JP Pacheco/Coritiba
1 de 5
Júnior Brumado com a camisa do Bahia por Felipe Oliveira/ECB

Natural de Brumado, Júnior estreou profissionalmente pelo Bahia em 2017 e acumulou 37 jogos com a camisa tricolor, balançando as redes cinco vezes e contribuindo com uma assistência. No início de 2019, foi negociado com o Midtjylland por cerca de R$ 9,5 milhões, em acordo que garantiu ao clube baiano 15% de uma venda futura.

A adaptação ao futebol dinamarquês, porém, não foi imediata. Após a primeira temporada, foi emprestado ao Silkeborg, também da Dinamarca, em 2020, para ganhar minutagem. De volta ao Midtjylland, alternou entre titularidade e banco de reservas, somando 96 partidas, 14 gols e duas assistências antes de novos empréstimos.

LEIA MAIS 

Membros das organizadas de Bahia e Vitória podem ser obrigados a fazer curso de cultura de paz

Bahia oficializa retorno do atacante Everaldo até o final de 2026

Após ser vendido pelo Bahia, atacante se prepara para estreia em novo clube

Onde está Edigar Junio? Herói do Bahia no Nordestão de 2017 virou figura estabelecida no Japão

Zagueiro com passagens por Bahia e Vitória se destaca em clube europeu com gols decisivos

Em 2024, defendeu o Hansa Rostock, da Alemanha, onde disputou 24 jogos e marcou cinco vezes. No mesmo ano, retornou ao Brasil para atuar pelo Coritiba até junho de 2025, período em que participou de 31 partidas, com cinco gols e três assistências. O clube paranaense tinha opção de compra, mas optou por não exercê-la.

De volta ao Midtjylland para a atual temporada europeia, Júnior Brumado enfim se firmou e passou a viver sua fase mais produtiva desde que chegou ao exterior, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe dinamarquesa.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores

Após melhor temporada da carreira, ex-Bahia vai reforçar clube tricolor na Libertadores
Imagem - AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano

AO VIVO: assista Juazeirense x Bahia pelo Campeonato Baiano
Imagem - Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

Corpo de campeão paralímpico Adriano Lima, um dos maiores nomes da natação brasileira, será enterrado em Natal

MAIS LIDAS

Imagem - O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade
01

O que disse o aluno preso por matar professora de Direito dentro de faculdade

Imagem - Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador
02

Filho de escravizada e autodidata: conheça Luiz Tarquínio, criador da vila que revolucionou Salvador

Imagem - Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador
03

Mar de gente: Baiana System fecha Furdunço arrastando multidão em Salvador

Imagem - Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens
04

Três das quatro vítimas fatais de acidente em Praia do Forte ficaram presas às ferragens