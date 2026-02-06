Atacante revelado pelo Bahia vive melhor fase da carreira na Europa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23:00
Formado nas categorias de base do Bahia, o atacante Júnior Brumado, de 26 anos, atravessa o melhor momento da carreira no futebol europeu. Peça importante do Midtjylland, um dos principais clubes da Dinamarca, ele aparece como vice-artilheiro da equipe na temporada e tem ganhado protagonismo também em competições continentais.
Até aqui, o centroavante soma 28 partidas disputadas — 14 como titular —, com 11 gols marcados e duas assistências. Quase metade dos tentos foi registrada na Europa League, torneio de alto nível no continente, no qual lidera a artilharia do time com cinco gols.
Veja a trajetória de Júnior Brumado
Natural de Brumado, Júnior estreou profissionalmente pelo Bahia em 2017 e acumulou 37 jogos com a camisa tricolor, balançando as redes cinco vezes e contribuindo com uma assistência. No início de 2019, foi negociado com o Midtjylland por cerca de R$ 9,5 milhões, em acordo que garantiu ao clube baiano 15% de uma venda futura.
A adaptação ao futebol dinamarquês, porém, não foi imediata. Após a primeira temporada, foi emprestado ao Silkeborg, também da Dinamarca, em 2020, para ganhar minutagem. De volta ao Midtjylland, alternou entre titularidade e banco de reservas, somando 96 partidas, 14 gols e duas assistências antes de novos empréstimos.
Em 2024, defendeu o Hansa Rostock, da Alemanha, onde disputou 24 jogos e marcou cinco vezes. No mesmo ano, retornou ao Brasil para atuar pelo Coritiba até junho de 2025, período em que participou de 31 partidas, com cinco gols e três assistências. O clube paranaense tinha opção de compra, mas optou por não exercê-la.
De volta ao Midtjylland para a atual temporada europeia, Júnior Brumado enfim se firmou e passou a viver sua fase mais produtiva desde que chegou ao exterior, consolidando-se como uma das principais referências ofensivas da equipe dinamarquesa.