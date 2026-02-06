Racha na Arábia? Cristiano Ronaldo entra em atrito com o governo por investimentos no Al-Nassr

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Miro Palma
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:33
O relacionamento entre Cristiano Ronaldo e as autoridades da Arábia Saudita parece atravessar um período de turbulência. O craque português, aos 41 anos, voltou a ser desfalque no Al-Nassr nesta sexta-feira (6), ficando de fora do importante clássico contra o Al-Ittihad. O seu time, no entanto, venceu por 2x0. Segundo informações do periódico português A Bola, o motivo do afastamento seria uma insatisfação profunda do atacante com a gestão do Fundo de Investimento Público (PIF), que controla os principais clubes da liga. Ronaldo estaria incomodado com o que considera um desequilíbrio na distribuição de recursos, apontando que rivais como o Al-Hilal — que recentemente contratou o francês Karim Benzema — estariam recebendo uma atenção financeira privilegiada em comparação ao seu clube.
Cristiano Ronaldo
Essa percepção de desigualdade ganha contornos numéricos em levantamentos feitos pelo jornal espanhol As. Desde que Cristiano desembarcou no Oriente Médio em 2023, o Al-Nassr investiu cerca de 410 milhões de euros em reforços, um montante significativo, mas bem menor diante dos 647 milhões de euros despejados nos cofres do Al-Hilal no mesmo período. Embora ambas as equipes ostentem orçamentos superiores ao Al-Ahli e ao Al-Ittihad, a disparidade entre os dois gigantes de Riade teria sido o estopim para o descontentamento do astro.
Em meio ao mal-estar, a Liga Profissional Saudita decidiu se manifestar oficialmente para reforçar a imagem de profissionalismo da competição. Em nota, a entidade buscou desvincular as decisões financeiras de desejos individuais, pontuando que a governança segue padrões institucionais rigorosos. Segundo o comunicado, "A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo".
A resposta da liga foi um misto de reconhecimento ao legado do português e um lembrete de que a hierarquia institucional permanece soberana. A entidade afirmou que "Cristiano tem se dedicado integralmente ao Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel fundamental no crescimento e nas ambições do clube. Como qualquer jogador de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, toma decisões que vão contra os interesses do seu próprio clube". Agora, resta saber se o clima irá se estabilizar para o próximo desafio do Al-Nassr, marcado para quarta-feira, às 10h45 (de Brasília), contra o Arkadag, do Turcomenistão, em partida válida pelas oitavas de final da Champions League da Ásia Two.