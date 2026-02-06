FUTEBOL SAUDITA

Racha na Arábia? Cristiano Ronaldo entra em atrito com o governo por investimentos no Al-Nassr

Craque português questiona favoritismo financeiro ao Al-Hilal e vira desfalque em clássico contra o Al-Ittihad.

Miro Palma

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:33

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento entre Cristiano Ronaldo e as autoridades da Arábia Saudita parece atravessar um período de turbulência. O craque português, aos 41 anos, voltou a ser desfalque no Al-Nassr nesta sexta-feira (6), ficando de fora do importante clássico contra o Al-Ittihad. O seu time, no entanto, venceu por 2x0. Segundo informações do periódico português A Bola, o motivo do afastamento seria uma insatisfação profunda do atacante com a gestão do Fundo de Investimento Público (PIF), que controla os principais clubes da liga. Ronaldo estaria incomodado com o que considera um desequilíbrio na distribuição de recursos, apontando que rivais como o Al-Hilal — que recentemente contratou o francês Karim Benzema — estariam recebendo uma atenção financeira privilegiada em comparação ao seu clube.

Essa percepção de desigualdade ganha contornos numéricos em levantamentos feitos pelo jornal espanhol As. Desde que Cristiano desembarcou no Oriente Médio em 2023, o Al-Nassr investiu cerca de 410 milhões de euros em reforços, um montante significativo, mas bem menor diante dos 647 milhões de euros despejados nos cofres do Al-Hilal no mesmo período. Embora ambas as equipes ostentem orçamentos superiores ao Al-Ahli e ao Al-Ittihad, a disparidade entre os dois gigantes de Riade teria sido o estopim para o descontentamento do astro.

Em meio ao mal-estar, a Liga Profissional Saudita decidiu se manifestar oficialmente para reforçar a imagem de profissionalismo da competição. Em nota, a entidade buscou desvincular as decisões financeiras de desejos individuais, pontuando que a governança segue padrões institucionais rigorosos. Segundo o comunicado, "A Liga Profissional Saudita está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo".