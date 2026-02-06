NOVOS ARES

Após ser vendido pelo Bahia, atacante se prepara para estreia em novo clube

A venda do atacante foi a primeira grande negociação de um atleta da base do Bahia desde a chegada do Grupo City

Alan Pinheiro

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 21:00

O atacante Tiago durante passagem pelo Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Revelado nas categorias de base do Bahia e recém vendido pelo clube para o Orlando City, dos Estados Unidos, o atacante Tiago vive a expectativa de estrear com a camisa de seu novo clube. Nesta quinta-feira (5), inclusive, o time americano anunciou que o jogador usará a camisa sete.

Após deixar o Esquadrão depois de sua primeira temporada completa como atleta profissional, o atacante está em pré-temporada com o Orlando City. Lá, ele também tem a companhia do brasileiro Luis Otávio, ex-Internacional. O primeiro jogo do clube pela MLS, liga dos Estados Unidos, está marcado para 21 de fevereiro, contra o New York Red Bulls.

O jogador de 20 anos deixou o clube após sua primeira temporada completa como atleta profissional. A venda foi fechada em cinco milhões de dólares (R$ 27 milhões) em valor fixo e um milhão de dólares (R$ 5 milhões) de bônus a depender da performance do jogador. A transação total, portanto, pode chegar a seis milhões de dólares (R$ 33 milhões).

No acordo por Tiago, o Bahia permaneceu com 25% da mais-valia dos direitos econômicos do atleta em caso de uma futura transferência. A venda do atacante foi a primeira grande negociação de um atleta da base do Bahia desde a chegada do Grupo City, em 2023.

Passagem de Tiago pelo Esquadrão

O baiano Tiago Souza de Jesus Carvalho chegou ao clube no dia 2 de outubro de 2020. Com 15 anos, o garoto se tornou um Pivete de Aço e foi se desenvolvendo na base tricolor. Foi somente em 2023 que chegou enfim a chance de fazer seus primeiros minutos no time profissional. Na época, o Bahia usou uma equipe alternativa nas últimas duas rodadas do Campeonato Baiano. Contra o Doce Mel, Tiago saiu do banco aos 61 minutos, dando início à sua caminhada no clube.

Ainda em 2023, o atacante entrou em campo mais uma vez, enquanto no ano seguinte fez sete aparições pelo clube tricolor. Ainda sem contribuir diretamente com gols, a virada de chave chegou na atual temporada. Diante do Jacobina, no Campeonato Baiano, balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Bahia.

O Pivete de Aço teve 2025 como o ano de afirmação no time principal. O jovem foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com seis gols marcados, e entrou para a história da competição ao anotar um hat-trick em uma final, feito inédito no torneio regional.

Ao longo da temporada, Tiago disputou 43 partidas, marcou 11 gols e distribuiu três assistências, números que o colocaram em um grupo seleto de jogadores formados na base do Bahia que alcançaram ao menos dez gols em um único ano. A marca não era registrada por um atleta revelado no clube desde 2012.