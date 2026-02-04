Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após deixar o Bahia, Santiago Arias é apresentado por maior campeão da Libertadores

Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:46

Santiago Arias é o novo lateral do Independiente, da Argentina
Santiago Arias é o novo lateral do Independiente, da Argentina Crédito: Divulgação/Independiente

Após deixar o Bahia ao final da última temporada, o lateral direito colombiano Santiago Arias foi apresentado oficialmente como novo jogador do Independiente, da Argentina. O atual clube do jogador de 34 anos é o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos. 

Não há muito a dizer. Chego em um clube histórico no qual o objetivo é ganhar

Santiago Arias

Lateral do Independiente

Santiago Arias

Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação
Arias em ação pelo Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em entrevista coletiva na Cidade Tricolor por Letícia Martins/EC Bahia
Santiago Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santiago Arias em treino do Bahia   por Letícia Martins/EC Bahia
Arias em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 6
Santiago Arias foi convocado pela Colômbia por EC Bahia/Divulgação

"Desde o primeiro momento, me fizeram sentir como se eu já estivesse aqui há muito tempo. Todos me ajudaram. Consegui conversar com o Gustavo (Quinteros), e ele me explicou como quer que joguemos. Se ele precisar de mim, estou 100% pronto”, finalizou.

Santiago Arias chegou ao Bahia em janeiro de 2024, tendo sido o sexto reforço do Tricolor naquela temporada. O contrato ia até o fim de 2025. Antes de integrar o clube, Arias estava livre no mercado de transferências desde que havia deixado o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023.

LEIA MAIS

Meia que decepcionou no Bahia muda de posição e vira figura importante em clube do México

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Ídolo do Bahia perde pênalti em estreia pelo clube de Guilherme Bellintani

Vai incomodar? Rival do Bahia na Libertadores estreia na temporada com vitória

Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca. Foram 73 partidas oficiais, com dois gols marcados e quatro assistências. O jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.

Com a saída do lateral, o Bahia contratou o argentino Román Gómez. O jovem lateral chegou ao Tricolor após ser campeão nacional pelo Estudiantes de La Plata, também da Argentina.

Mais recentes

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
Imagem - Invicto desde 2018 contra o Palmeiras, Vitória encara paulistas em segundo jogo no Brasileirão

Invicto desde 2018 contra o Palmeiras, Vitória encara paulistas em segundo jogo no Brasileirão
Imagem - Ex-Vitória vai parar no futebol asiático após temporadas de destaque no Brasil

Ex-Vitória vai parar no futebol asiático após temporadas de destaque no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’
01

Atacante baiano vive melhor fase da carreira em clube europeu: ‘Muito esforço’

Imagem - Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)
02

Oportunidade à vista: Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada a partir desta quarta (4 de fevereiro)

Imagem - Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante
03

Entre a primeira CNH e um carro de R$ 309 mil: Rayssa Leal vive fase de estreia ao volante

Imagem - A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)
04

A vida finalmente começa a fluir com menos esforço para 3 signos depois desta quarta-feira (4 de fevereiro)