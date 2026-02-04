Após deixar o Bahia, Santiago Arias é apresentado por maior campeão da Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:46
Após deixar o Bahia ao final da última temporada, o lateral direito colombiano Santiago Arias foi apresentado oficialmente como novo jogador do Independiente, da Argentina. O atual clube do jogador de 34 anos é o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos.
Santiago AriasLateral do Independiente
Santiago Arias
"Desde o primeiro momento, me fizeram sentir como se eu já estivesse aqui há muito tempo. Todos me ajudaram. Consegui conversar com o Gustavo (Quinteros), e ele me explicou como quer que joguemos. Se ele precisar de mim, estou 100% pronto”, finalizou.
Santiago Arias chegou ao Bahia em janeiro de 2024, tendo sido o sexto reforço do Tricolor naquela temporada. O contrato ia até o fim de 2025. Antes de integrar o clube, Arias estava livre no mercado de transferências desde que havia deixado o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023.
Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca. Foram 73 partidas oficiais, com dois gols marcados e quatro assistências. O jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.
Com a saída do lateral, o Bahia contratou o argentino Román Gómez. O jovem lateral chegou ao Tricolor após ser campeão nacional pelo Estudiantes de La Plata, também da Argentina.