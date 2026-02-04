NOVO LAR

Após deixar o Bahia, Santiago Arias é apresentado por maior campeão da Libertadores

Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11:46

Santiago Arias é o novo lateral do Independiente, da Argentina Crédito: Divulgação/Independiente

Após deixar o Bahia ao final da última temporada, o lateral direito colombiano Santiago Arias foi apresentado oficialmente como novo jogador do Independiente, da Argentina. O atual clube do jogador de 34 anos é o maior campeão da Copa Libertadores, com sete títulos.

Não há muito a dizer. Chego em um clube histórico no qual o objetivo é ganhar Santiago Arias Lateral do Independiente

"Desde o primeiro momento, me fizeram sentir como se eu já estivesse aqui há muito tempo. Todos me ajudaram. Consegui conversar com o Gustavo (Quinteros), e ele me explicou como quer que joguemos. Se ele precisar de mim, estou 100% pronto”, finalizou.

Santiago Arias chegou ao Bahia em janeiro de 2024, tendo sido o sexto reforço do Tricolor naquela temporada. O contrato ia até o fim de 2025. Antes de integrar o clube, Arias estava livre no mercado de transferências desde que havia deixado o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, no fim de 2023.

Arias atuou por duas temporadas com a camisa azul, vermelha e branca. Foram 73 partidas oficiais, com dois gols marcados e quatro assistências. O jogador fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste.