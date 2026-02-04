SINCERÃO

Volante que passou pelo Vitória é apresentado em novo clube e dispara: 'Torcedor é muito chato'

Jogador destacou durante apresentação que comportamento de torcedores de seu novo clube foi um dos fatores que o convenceu a ir

Com passagem curta pelo Vitória, o volante Jean Irmer seguiu a sua carreira e agora foi apresentado pelo Criciúma para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Durante sua apresentação, o novo atleta do Tigre citou o comportamento da torcida como um dos fatores para assinar com o time catarinense.

"Eu já vim jogar aqui contra diversas vezes e todas as vezes eu chegava em casa e falava para a minha esposa: jogar lá é terrível. Jogar lá é muito chato. Torcedor é muito chato. Fica o tempo todo gritando e você vai pegar uma bola, bater um lateral e o torcedor tá no teu ouvido. E eu falei: agora que eu tenho oportunidade de jogar a favor, eu vou com certeza", disse.

Com 31 anos, Irmer estava no Novorizontino desde o início de 2025 e tinha vínculo até o fim da atual temporada. Por lá, foram 39 partidas completas, com quatro gols marcados e uma assistência concedida. Antes, defendeu as camisas de Ceará, Boafogo, Vasco, Corinthians, Paraná e equipes em Portugal.