Ex-Vitória faz gol em Ochoa e brinca: ‘Parou Neymar, mas não conseguiu me parar’

Zagueiro marcou no goleiro mexicano defendendo o Anorthosis, do Chipre

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 21:00

Gabriel Furtado pelo Vitória Crédito: Letícia Martins/ECV

Autor de um dos gols do Anorthosis na vitória por 2x1 sobre o Limassol, pelo Campeonato do Chipre, o zagueiro Gabriel Furtado, ex-Vitória, fez questão de brincar com o fato de ter balançado as redes contra o experiente goleiro Guillermo Ochoa. Após a partida, o brasileiro relembrou a atuação histórica do mexicano no empate por 0 x0 com o Brasil, na Copa do Mundo de 2014, no Castelão.

“Ele com certeza é um goleiro histórico. Todo mundo lembra dele naquela Copa de 2014, quando parou o Brasil. Mas hoje eu consegui marcar um gol nele. Ele parou o Neymar, mas não conseguiu me parar (risos)”, disse o defensor.

O duelo citado por Gabriel foi válido pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de 2014. Na ocasião, Ochoa foi o grande destaque da partida, com defesas decisivas ao longo do jogo, incluindo quatro intervenções em finalizações de Neymar. Aos 40 anos, o goleiro mexicano segue como um dos nomes mais experientes da Liga Cipriota. Ochoa já disputou cinco Copas do Mundo pela seleção do México e construiu uma carreira sólida, com passagens por clubes de seu país e da Europa.

Além de Gabriel Furtado, Andreas Chrysostomou também marcou para o Anorthosis, que havia saído atrás no placar. Com o triunfo, a equipe chegou aos 20 pontos e ocupa a décima colocação no campeonato. Após a vitória, Gabriel destacou a importância do resultado e da reação da equipe diante da torcida.

“Gol importante, feliz demais por ajudar a equipe em uma partida muito difícil. Graças a Deus, conseguimos reverter o resultado e conquistar os três pontos. Foi um duelo muito complicado”, afirmou o zagueiro. “Saímos atrás no placar, mas o grupo demonstrou uma segurança muito grande e conseguimos fazer o 2 a 1 e reverter a situação. Nosso time estava precisando de uma vitória como essa, diante do nosso torcedor e da forma que foi”, concluiu.

Este foi o segundo gol do zagueiro em sua temporada de estreia na elite do futebol do Chipre. Revelado pelo Paraná, em 2016, Gabriel foi contratado pelo Palmeiras para atuar no time sub-20 e chegou a fazer uma partida pela equipe principal do Verdão. Posteriormente, foi emprestado ao Getafe, da Espanha, e ao Vitória, em 2020, onde disputou 10 jogos.