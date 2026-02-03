Acesse sua conta
Titular de clube europeu, zagueiro baiano se prepara para retorno à Rússia

Ítalo Assis se tornou figura importante dentro do elenco do FK Ural, da Rússia

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 18:30

Zagueiro baiano, Ítalo se prepara para retorno para o FK Ural, da Rússia
Zagueiro baiano, Ítalo se prepara para retorno para o FK Ural, da Rússia Crédito: Divulgação/FK Ural

O zagueiro baiano Ítalo Assis segue consolidando sua trajetória no FK Ural, da Rússia, em mais um ano de crescimento dentro da equipe. Titular do clube europeu, o defensor tem contribuído de forma decisiva ao longo da temporada de 2025.

Desde o início da temporada, Ítalo tem sido peça-chave na campanha do Ural na segunda divisão russa, ajudando a equipe a se posicionar entre os times que brigam pelo acesso à elite nacional. O zagueiro vem participando de boa parte dos jogos, mostrando entrega e capacidade de manter o equilíbrio da retaguarda.

Veja momentos do zagueiro Ítalo Assis na Europa

Zagueiro Ítalo, do FK Ural por Divulgação/FK Ural
Zagueiro baiano, Ítalo se prepara para retorno para o FK Ural, da Rússia por Divulgação/FK Ural
Zagueiro baiano Ítalo Assis joga pelo FK Ural, da Rússia por Divulgação/FK Ural
O zagueiro baiano Ítalo voltou à Rússia para continuar a temporada com o FK Ural por Divulgação/FK Ural
1 de 4
Zagueiro Ítalo, do FK Ural por Divulgação/FK Ural

Um dos momentos mais marcantes da temporada ocorreu quando Ítalo marcou um gol na vitória por 2x0 sobre o SKA, fora de casa, contribuindo diretamente para manter o Ural dentro da zona de classificação para a elite do futebol russo. “Feliz com o meu momento e do clube também. Acredito que estamos no caminho certo”, revelou.

Revelado nas categorias de base do Figueirense e com passagens pelo São Bernardo e pelo Santa Clara (Portugal) antes de se firmar na Rússia, Ítalo vem escrevendo uma história sólida desde que chegou ao Ural. Sua evolução culminou na superação da marca de mais de 100 jogos na carreira, um marco importante para o jovem defensor.

O defensor valoriza o momento vivido e projeta foco total na sequência da temporada. “Estamos tendo um ótimo início de campeonato, e é fundamental manter a consistência para buscar o acesso. É um objetivo que todos aqui no clube abraçamos e vamos trabalhar para alcançar”, afirmou Ítalo, destacando a mentalidade de equipe e a preparação para os desafios que vêm pela frente.

O próximo jogo do FK Ural no campeonato será apenas no dia 27 de fevereiro, fora de casa, contra o líder Fakel. Atualmente a equipe ocupa a vice-liderança da competição com 41 pontos, sete a menos que o próximo adversário.

