Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Clubes da elite nacional já investiram mais de R$ 1 bilhão em contratações em 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:00

Paquetá, Baralhas, Lucho Rodríguez e Gerson Crédito: Gilvan de Souza, Victor Ferreira, Divulgação e Gustavo Aleixo

Com cifras cada vez mais altas, o mercado da Série A do Campeonato Brasileiro vive um momento histórico. Os clubes da elite já ultrapassaram a marca de R$ 1,2 bilhão investidos nesta janela, impulsionados por negociações de peso e por uma mudança clara de patamar financeiro. Ao todo, 13 dos 20 times atingiram a contratação mais cara de suas histórias entre 2025 e 2026, evidenciando um cenário de forte aceleração nos investimentos — embora nem todos acompanhem esse ritmo da mesma forma.

Desde que passou a ser administrado pelo Grupo City, o Bahia mudou completamente sua lógica de mercado. As 20 maiores contratações da história do clube foram realizadas sob a nova gestão, reflexo direto do aumento de investimento. O principal exemplo é a chegada do atacante Lucho Rodríguez, em julho de 2024, quando o Tricolor desembolsou US$ 11 milhões (R$ 65,3 milhões na cotação da época) — a maior compra já feita por um clube do futebol nordestino. Apesar de não se firmar como esperado, o uruguaio protagonizou outra negociação histórica pouco mais de um ano depois, ao ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões), valor recorde da região em vendas.

Com realidade financeira bem diferente, o Vitória aparece entre os clubes com as menores contratações recordes da Série A. O reforço mais caro da história rubro-negra é o volante Baralhas, que chegou por empréstimo do Atlético-GO no início de 2025. Destaque da equipe ao longo da temporada, o jogador ficou marcado pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, que garantiu a permanência do Leão na elite. Antes da virada do ano, o clube desembolsou R$ 8 milhões para adquirir o atleta em definitivo. Até o momento, Baralhas soma 49 jogos, com seis gols e três assistências.

As maiores cifras do ranking estão concentradas em poucas negociações. Além das contratações de Lucas Paquetá e Gerson, que juntas somaram quase R$ 430 milhões e representaram 36% do volume total da janela, outras duas transferências completam o grupo das quatro mais caras já feitas por clubes brasileiros. O Palmeiras investiu R$ 154,6 milhões para tirar Vitor Roque do Barcelona, enquanto o Botafogo pagou R$ 147,2 milhões ao Nottingham Forest pelo volante baiano Danilo. São as únicas quatro contratações da Série A que ultrapassam a casa dos R$ 100 milhões.

Mesmo diante da escalada recente dos valores, a contratação mais antiga que ainda figura como recorde de um clube segue sendo a de Carlos Tévez pelo Corinthians, em 2005. Na época, o Timão desembolsou R$ 60,5 milhões para contratar o argentino junto ao Boca Juniors. Corrigido pela inflação, o valor ultrapassaria hoje a casa dos R$ 200 milhões, o que reforça o tamanho do investimento feito há duas décadas.