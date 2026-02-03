Acesse sua conta
Bahia em cima, Vitória embaixo: veja a lista das contratações mais caras do Brasileirão

Clubes da elite nacional já investiram mais de R$ 1 bilhão em contratações em 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:00

Paquetá, Baralhas, Lucho Rodríguez e Gerson
Paquetá, Baralhas, Lucho Rodríguez e Gerson Crédito: Gilvan de Souza, Victor Ferreira, Divulgação e Gustavo Aleixo

Com cifras cada vez mais altas, o mercado da Série A do Campeonato Brasileiro vive um momento histórico. Os clubes da elite já ultrapassaram a marca de R$ 1,2 bilhão investidos nesta janela, impulsionados por negociações de peso e por uma mudança clara de patamar financeiro. Ao todo, 13 dos 20 times atingiram a contratação mais cara de suas histórias entre 2025 e 2026, evidenciando um cenário de forte aceleração nos investimentos — embora nem todos acompanhem esse ritmo da mesma forma.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Desde que passou a ser administrado pelo Grupo City, o Bahia mudou completamente sua lógica de mercado. As 20 maiores contratações da história do clube foram realizadas sob a nova gestão, reflexo direto do aumento de investimento. O principal exemplo é a chegada do atacante Lucho Rodríguez, em julho de 2024, quando o Tricolor desembolsou US$ 11 milhões (R$ 65,3 milhões na cotação da época) — a maior compra já feita por um clube do futebol nordestino. Apesar de não se firmar como esperado, o uruguaio protagonizou outra negociação histórica pouco mais de um ano depois, ao ser vendido ao Neom, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros (R$ 139,3 milhões), valor recorde da região em vendas.

Com realidade financeira bem diferente, o Vitória aparece entre os clubes com as menores contratações recordes da Série A. O reforço mais caro da história rubro-negra é o volante Baralhas, que chegou por empréstimo do Atlético-GO no início de 2025. Destaque da equipe ao longo da temporada, o jogador ficou marcado pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, na última rodada do Brasileirão, que garantiu a permanência do Leão na elite. Antes da virada do ano, o clube desembolsou R$ 8 milhões para adquirir o atleta em definitivo. Até o momento, Baralhas soma 49 jogos, com seis gols e três assistências.

As maiores cifras do ranking estão concentradas em poucas negociações. Além das contratações de Lucas Paquetá e Gerson, que juntas somaram quase R$ 430 milhões e representaram 36% do volume total da janela, outras duas transferências completam o grupo das quatro mais caras já feitas por clubes brasileiros. O Palmeiras investiu R$ 154,6 milhões para tirar Vitor Roque do Barcelona, enquanto o Botafogo pagou R$ 147,2 milhões ao Nottingham Forest pelo volante baiano Danilo. São as únicas quatro contratações da Série A que ultrapassam a casa dos R$ 100 milhões.

Mesmo diante da escalada recente dos valores, a contratação mais antiga que ainda figura como recorde de um clube segue sendo a de Carlos Tévez pelo Corinthians, em 2005. Na época, o Timão desembolsou R$ 60,5 milhões para contratar o argentino junto ao Boca Juniors. Corrigido pela inflação, o valor ultrapassaria hoje a casa dos R$ 200 milhões, o que reforça o tamanho do investimento feito há duas décadas.

No outro extremo do ranking, apenas quatro clubes da Série A nunca investiram mais de R$ 10 milhões em uma única contratação. O Remo tem como recorde o argentino Leonel Picco, contratado do Platense por R$ 9,5 milhões. O Vitória aparece com Baralhas, enquanto o Mirassol investiu R$ 8 milhões no zagueiro Willian Machado, vindo do Ceará. Já a Chapecoense fecha a lista com a contratação do goleiro Elias, junto ao Juventude, por R$ 1 milhão, em 2018.

