FORÇA DA TORCIDA

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios

Levantamento do ge aponta mais de 1,5 milhão de associados adimplentes no país

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:49

Torcidas de Bahia e Vitória Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Os clubes das Séries A e B do futebol brasileiro somam hoje mais de 1,5 milhão de sócios-torcedores adimplentes, segundo a nova parcial do ranking divulgada pelo ge. O número evidencia a relevância crescente desse modelo de relacionamento, que se consolidou como uma importante fonte de engajamento e receita no futebol nacional. Em um cenário amplamente dominado por clubes do eixo Sul-Sudeste, Bahia e Vitória se destacam como as principais forças do Nordeste e figuram entre os 20 clubes com as maiores bases de associados do país.

* dados atualizados em 30/1, pelo ge

O Bahia é, com folga, o clube nordestino mais bem posicionado no ranking, ocupando a 8ª colocação geral. O Tricolor soma 76 mil sócios-torcedores no programa Sócio Esquadrão, que oferece planos entre R$ 10 e R$ 440. O dado mais relevante, porém, está na regularidade: há seis meses, o clube tinha cerca de 75 mil associados, o que indica manutenção da base e leve crescimento, reflexo do bom momento que o clube vive nos últimos dois anos.

O Vitória aparece logo atrás como o segundo nordestino com mais sócios. O Rubro-Negro contabiliza 43.298 associados no programa Sou Mais Vitória, com planos que variam de R$ 18 a R$ 200, e ocupa o 13ª lugar do ranking. Diferentemente do rival, o Leão vive um momento de forte expansão recente: em seis meses, o clube saltou de 32.907 para o patamar atual, um crescimento de 10.391 sócios, equivalente a 32%. A maior parte desse avanço veio no início do ano, impulsionada por promoções e campanhas específicas do clube.

No topo do ranking nacional, apenas seis clubes ultrapassam a marca de 100 mil sócios: Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Internacional e Grêmio. O Palmeiras segue líder, mesmo com queda de cerca de 17 mil associados em relação ao último levantamento — retração de 9%. Ainda assim, o Avanti arrecadou aproximadamente R$ 61 milhões nos dez primeiros meses de 2025.