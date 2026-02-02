PEDREIRAS

Vitória encara Palmeiras e Flamengo em sequência pesada no Brasileirão

Próximas rodadas na Série A serão desafiadoras para o Leão da Barra

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:42

Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um início de temporada turbulento, com apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos do ano — incluindo a derrota para o rival Bahia no Barradão —, o Vitória começa a se reencontrar. O Leão vem de duas vitórias consecutivas, ambas por 2x0: contra o Remo, pela Série A, e diante do Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. Agora, porém, o desafio é provar que a equipe realmente encaixou, já que terá pela frente uma sequência pesadíssima no Brasileirão.

O primeiro teste acontece nesta quarta-feira (4), quando o Vitória encara o Palmeiras, às 21h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Série A. A missão já seria complicada por se tratar do atual vice-campeão brasileiro e da Libertadores, dono de um dos elencos mais qualificados do continente. O cenário se torna ainda mais desafiador pelo fato de o Verdão ter poupado seus titulares no Campeonato Paulista no último fim de semana, chegando mais descansado para o confronto.

Na sequência, o Leão terá outro gigante pela frente. Na próxima terça-feira (10), às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O que ameniza um pouco o duelo é o momento irregular do time carioca, que soma apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete jogos na temporada. Além disso, o jogo no Barradão pode servir como combustível extra para o Leão da Barra tentar se vingar da goleada por 8x0 sofrida no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

A maratona segue dura mesmo depois do confronto contra o Flamengo. O Vitória fará dois jogos consecutivos fora de casa: primeiro, enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, atual líder do Brasileirão e adversário que não perde para o Leão desde 2017. Na sequência, encara o Bahia, em clássico na Fonte Nova, estádio onde o Rubro-Negro não vence o rival desde 2020.

Entre esses compromissos pelo Brasileirão, o Vitória também seguirá envolvido no Campeonato Baiano, com jogos pelas três rodadas finais da primeira fase e, possivelmente, pela semifinal e final do estadual. A tendência é que o time alternativo, comandado por Rodrigo Chagas, siga atuando no Baianão, enquanto o elenco principal, sob o comando de Jair Ventura, concentre suas atenções na competição nacional.