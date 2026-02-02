Acesse sua conta
Vitória encara Palmeiras e Flamengo em sequência pesada no Brasileirão

Próximas rodadas na Série A serão desafiadoras para o Leão da Barra

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:42

Time do Vitória
Time do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um início de temporada turbulento, com apenas uma vitória nos cinco primeiros jogos do ano — incluindo a derrota para o rival Bahia no Barradão —, o Vitória começa a se reencontrar. O Leão vem de duas vitórias consecutivas, ambas por 2x0: contra o Remo, pela Série A, e diante do Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. Agora, porém, o desafio é provar que a equipe realmente encaixou, já que terá pela frente uma sequência pesadíssima no Brasileirão.

O primeiro teste acontece nesta quarta-feira (4), quando o Vitória encara o Palmeiras, às 21h30, na Arena Barueri, pela segunda rodada da Série A. A missão já seria complicada por se tratar do atual vice-campeão brasileiro e da Libertadores, dono de um dos elencos mais qualificados do continente. O cenário se torna ainda mais desafiador pelo fato de o Verdão ter poupado seus titulares no Campeonato Paulista no último fim de semana, chegando mais descansado para o confronto.

Jogos do Vitória na Série A de 2026

1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
2ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
3ª rodada - Flamengo em casa por Reprodução
4ª rodada - Botafogo fora por Reprodução
5ª rodada - Bahia fora  por Reprodução
6ª rodada - Atlético-MG em casa por Reprodução
7ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
8ª rodada - Mirassol em casa por Reprodução
9ª rodada - Cruzeiro fora por Reprodução
10ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
11ª rodada - São Paulo em casa por Reprodução
12ª rodada - Corinthians em casa por Reprodução
13ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
14ª rodada - Coritiba em casa por Reprodução
15ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
16ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
17ª rodada em casa Internacional por Reprodução
18ª rodada - Santos fora  por Reprodução
19ª rodada - Vasco da Gama em casa por Reprodução
20ª rodada - Remo fora  por Reprodução
21ª rodada - Palmeiras em casa por Reprodução
22ªrodada - Flamengo fora por Reprodução
23ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
24ª rodada - Bahia em casa por Reprodução
25ª rodada - Atlético-MG fora por Reprodução
26ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
27ª rodada - Mirassol fora por Reprodução
28ª rodada - Cruzeiro em casa  por Reprodução
29ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
30ª rodada - São Paulo fora  por Reprodução
31ª rodada - Corinthians fora por Reprodução
32ª rodada - Atlhetico-PR em casa por Reprodução
33ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
34ª rodada Fluminense em casa  por Reprodução
35ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
36ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
37ª rodad - Santos em casa  por Reprodução
38ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Remo em casa  por Reprodução

Na sequência, o Leão terá outro gigante pela frente. Na próxima terça-feira (10), às 21h30, o Rubro-Negro recebe o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. O que ameniza um pouco o duelo é o momento irregular do time carioca, que soma apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete jogos na temporada. Além disso, o jogo no Barradão pode servir como combustível extra para o Leão da Barra tentar se vingar da goleada por 8x0 sofrida no segundo turno do Brasileirão do ano passado.

A maratona segue dura mesmo depois do confronto contra o Flamengo. O Vitória fará dois jogos consecutivos fora de casa: primeiro, enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, atual líder do Brasileirão e adversário que não perde para o Leão desde 2017. Na sequência, encara o Bahia, em clássico na Fonte Nova, estádio onde o Rubro-Negro não vence o rival desde 2020.

Relembre os jogos do Vitória em 2026

Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória - 6ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Bahia - 5ª rodada Campeonato Baiano por Arisson Marinho/CORREIO
Vitória 4x0 Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Porto 1x1 Vitória - 3ª rodada do Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Jacuipense 0x0 Vitória - 2ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x0 Atlético de Alagoinhas - 1ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Barcelona de Ilhéus 0x2 Vitória - 6ª rodada Campeonato Baiano por Victor Ferreira/EC Vitória

Entre esses compromissos pelo Brasileirão, o Vitória também seguirá envolvido no Campeonato Baiano, com jogos pelas três rodadas finais da primeira fase e, possivelmente, pela semifinal e final do estadual. A tendência é que o time alternativo, comandado por Rodrigo Chagas, siga atuando no Baianão, enquanto o elenco principal, sob o comando de Jair Ventura, concentre suas atenções na competição nacional.

De olho nessa sequência pesada, o grupo principal do Leão trabalha na Toca do Leão desde o último dia 29. Na manhã desta terça-feira (3), a equipe comandada por Jair Ventura finaliza a preparação para enfrentar o Palmeiras e embarca para São Paulo. Enquanto isso, o time alternativo permanece em Salvador, onde se prepara para o próximo compromisso pelo estadual, contra o Jequié, neste sábado (7), às 16h, no Waldomirão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

LEIA MAIS 

Da série C a Champions: Ex-Vitória, Alisson Santos é anunciado por campeão italiano

Vitória encaminha contratação de atacantes Lucas Silva e Diego Tarzia

Bahia lidera o Nordeste e Vitória cresce: veja a posição dos clubes no ranking de sócios

'Para mostrar que a gente também está pronto', diz atacante do Vitória após gol e assistência

Garotada resolve e Vitória vence Barcelona de Ilhéus por 2x0 no Campeonato Baiano

Tags:

Vitória

