Vitória encaminha contratação de atacantes Lucas Silva e Diego Tarzia

O atacante brasileiro Lucas Silva e o argentino Diego Tarzia ainda precisam passar por exames médicos antes de assinar com o Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 17:03

Vitória está próximo de anunciar as contratações de Lucas Silva e Diego Tarzia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Campeonato Brasileiro começou para o Vitória com três pontos e um tabu de 17 anos quebrado. Apesar do bom início, a diretoria rubro-negra continuou no mercado e encaminhou a contratação de dois novos jogadores para reforçar o elenco comandado pelo técnico Jair Ventura. O atacante brasileiro Lucas Silva e o argentino Diego Tarzia estão muito próximos de serem anunciados como reforços do Leão para 2026. A chegada da dupla foi confirmada pela diretoria do Vitória em conversa com o CORREIO.

Na temporada passada, o Vitória terminou o ano se salvando do rebaixamento apenas na última rodada, quando venceu o São Paulo dentro de casa. A campanha que deu mais um ano ao Leão na primeira divisão, no entanto, contou com um ataque pouco inspirado. O Rubro-negro foi o 3º pior ataque da competição, com 35 tentos anotados em 38 rodadas. Empatado com o Juventude, só não ficou atrás de Ceará (34) e Sport (28).

Com a necessidade de incrementar o setor ofensivo, os novos atacantes chegam para jogar majoritariamente pelo lado esquerdo do campo. Apesar de também poderem atuar na direita, ocuparam mais a faixa esquerda durante a carreira. Enquanto Lucas já está em Salvador desde o último domingo (1), Tarzia chega à capital baiana nesta segunda-feira (2). Ambos os jogadores ainda vão passar por exames médicos antes de assinar contrato com o clube.

Defendendo o FC Seul, da Coreia do Sul, na última temporada, Lucas Silva se destacou no campeonato local após marcar sete gols e contribuir com duas assistências. Ao todo, o ponta esquerda tem nove tentos anotados e dois passes para gols em 50 jogos no futebol sul-coreano. O atleta será emprestado ao Leão até o final da temporada, com opção de compra.

Aos 26 anos, Lucas Silva passou pelas categorias de base do São Paulo e foi revelado profissionalmente pelo Mirassol, em 2018, onde disputou apenas 11 jogos e marcou um gol. Depois, construiu grande parte da carreira no futebol português, onde defendeu Moreirense, Mafra, Casa Pia e Marítimo. Ao todo, disputou 122 jogos em Portugal, marcando 22 gols e distribuindo 10 assistências.

Natural de Buenos Aires, Diego Tarzia tem pouco tempo no futebol profissional. O jogador chega por empréstimo com opção de compra junto ao Independiente, da Argentina. O Leão, no entanto, vai pagar 200 mil dólares, pouco mais de R$ 1 milhão para contar com o atacante na atual temporada.

Aos 22 anos, Tarzia atua preferencialmente pela ponta esquerda e integra o elenco principal do Independiente desde 2024, quando subiu para o time profissional. Na temporada de 2025, o atacante disputou 39 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. No ano anterior, foram 24 jogos, com um gol e uma assistência. Em 2026, o argentino soma uma partida oficial até o momento.