Treinador revela alívio com primeira vitória do Leão sob seu comando em 2026: 'O trabalho é esse'

O confronto contra o Barcelona de Ilhéus foi o quarto jogo no ano treinado por Rodrigo Chagas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:36

Vitória x Barcelona de Ilhéus - 6ª rodada do Campeonato Baiano
Vitória x Barcelona de Ilhéus - 6ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pela primeira vez com o time alternativo, o Vitória venceu em 2026. O Rubro-negro foi até a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e superou o Barcelona de Ilhéus por 2x0, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Após o final da partida, o técnico Rodrigo Chagas disse estar aliviado com o resultado. Essa foi a primeira vitória do Leão sob o seu comando na atual temporada.

"É uma sensação de alívio. Foram três jogos, o primeiro jogo com dez dias, muita garotada, muito jogador vindo de férias e aproveitando essa oportunidade que o clube está dando. Nos dois jogos anteriores, principalmente contra o Porto, poderíamos ter uma sorte maior se não tivéssemos a expulsão. Hoje, conseguindo jogar com o time completo, contra uma equipe de muita marcação e jogando por uma bola, acho que o comportamento foi muito bom", disse o treinador.

O trabalho é esse aí. A gente poder dar uma tranquilidade para a equipe principal sabendo que os atletas que aqui estão podem dar conta do recado e serem utilizados também na equipe principal, caso seja necessário

Rodrigo Chagas

Técnico do Vitória

O Leão dominou o adversário durante todo o confronto, mas pecou nas finalizações durante grande parte do jogo. Essa superioridade só se traduziu em gol no segundo tempo, quando Luís Miguel e Dudu Miraíma entraram em campo. Os dois fizeram diferença imediata, com o atacante saindo de campo com um gol e uma assistência. O comandante rubro-negro concordou com a boa partida da dupla do Vitória.

"Salientar que nós terminamos o jogo hoje com sete atletas da base. A gente vem procurando trabalhar da forma e da maneira que a equipe principal está trabalhando até porque se já necessitar dos jogadores já vão saber a função que eles teriam que cumprir nos jogos e isso vem acontecendo muito bem. O Eduardo hoje para mim foi o grande destaque, foi o cara que mudou a nossa partida, juntamente com o Miguel também, que entrou muito bem", disse.

De acordo com Rodrigo, em nenhum momento foi considerado sair da estrutura com três zagueiros por não ter dado certo nos últimos jogos do Baianão. Contra o Barcelona de Ilhéus, o treinador encontrou alternativas para mudar as características do sistema. Ele conta que pensou na possibilidade de adiantar Edenilson para reforçar o meio de campo, mas destacou que o sistema não foi problema, principalmente pelo número de chances criadas.

Contra o adversário da rodada, Neris, Luan Cândido, Ronald e Osvaldo foram os escolhidos do time principal para iniciar a partida nessa equipe alternativa treinada por Rodrigo Chagas. O técnico, inclusive, revelou que há a possibilidade de que outros atletas integrem o time no estadual, como o atacante Fabri. O comandante rubro-negro também deixou escapar que Nathan Mendes poderia estrear neste domingo (1), mas foi preservado pela possibilidade de iniciar o jogo no meio de semana.

Com o resultado, o Leão chegou aos nove pontos na competição. O próximo compromisso dos rubro-negros pelo estadual está marcado para o próximo sábado (7), quando enfrenta o Jequié fora de casa. Antes, na quarta-feira (4), o time principal irá a São Paulo para jogar diante do Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A.

