TRICOLOR 100%

Bahia vence Porto por 3x1 e mantém invencibilidade na temporada

Kauê Furquim, Dell e Michel Araújo marcaram para o Esquadrão, enquanto Luan Rodrigues descontou

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 20:28

Dell marcou o seu terceiro gol no Campeonato Baiano Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A invencibilidade é uma marca que pode ser comemorada por poucos. Antes deste domingo (1), somente Bahia e Porto ainda não tinham perdido no Campeonato Baiano. Os dois times se enfrentaram na Arena Fonte Nova e foram os tricolores que saíram de campo com o privilégio de poder dizer que ninguém o venceu até então. A partida, válida pela 6ª rodada do estadual, terminou com o placar de 3x1 para o Esquadrão. Kauê Furquim, Dell e Michel Araújo marcaram para o Bahia, enquanto Luan Rodrigues descontou.

Com o resultado, o Tricolor continua 100% na competição e aguarda o restante da rodada durante a semana para saber se já garantiu a liderança do Baianão. O próximo compromisso do time pelo estadual está marcado para o próximo domingo (8), quando enfrenta a Juazeirense. Antes, vai receber o Fluminense na quinta-feira (5), pela 2ª rodada da Série A.

Veja como foi Bahia x Porto, pela 6ª rodada do Baianão 1 de 6

Tempos distintos

Com o apoio da torcida, o Bahia no ano passado mostrou que a tarefa de vencer o Esquadrão na Fonte Nova não é para qualquer um. Os torcedores já sabem que a rotina dentro de casa é vencer. Foi com essa mentalidade que os donos da casa iniciaram a partida contra o Porto com muita agressividade. Desde o primeiro minuto, o Bahia tomou o controle da bola e só soltou quando era hora de comemorar.

E não demorou muito para que o estádio explodisse em êxtase. Logo aos três minutos, Kike Oliveira "chamou o defensor para sambar" e superou o marcador no drible. O atacante uruguaio tocou para a entrada da área e Kauê Furquim apareceu para finalizar de primeira e abrir o placar.

Após o gol, o Esquadrão continuou em cima do Porto criando chances para aumentar a vantagem, mas parou em mais de uma oportunidade no goleiro Matheus Cabral. Apesar de ter domínio das ações ofensivas, o Bahia viu o time visitante aproveitando erros da equipe de Rogério Ceni para botar a bola no chão e sair para o jogo. Esses momentos, porém, não ofereciam perigo o bastante para incomodar.

Em cima do Porto, o Bahia chegou ao seu segundo gol aos 26 minutos. Kauê Furquim avançou pelo centrou e encontrou o centroavante Dell dentro da área. O atacante recebeu, ajeitou a bola e finalizou forte em direção ao gol. A bola ainda desviou na marcação antes de morrer no fundo das redes.

Antes do intervalo, o Porto ainda conseguiu diminuir a vantagem na Fonte Nova. Em lance dentro da área, Iago Borduchi fez falta em Pedro Lima e o árbitro marcou o pênalti após contar com ajuda dos auxiliares. Sem ter envolvimento nenhum com a mudança de marcação da arbitragem, Luan Rodrigues partiu para a cobrança e deslocou João Paulo.

Porém, a esperança do Porto em empatar o jogo sofreu um baque nos acréscimos. Kike Olivera fez boa jogada individual, tabelou com Iago Borduchi, entrou na área e chutou colocado para o gol, que só não pôde comemorar porque Matheus Cabral parou a finalização. No rebote, no entanto, Michel Araújo estava bem posicionado para completar para o fundo das redes e devolver a vantagem de dois gols para o Esquadrão.

O segundo tempo pode ser resumido com apenas uma palavra: administração. O ímpeto ofensivo não diminuiu, mas o Bahia não demonstrou o mesmo desempenho em relação à primeira etapa. Os comandados de Rogério Ceni, por vezes, até recuaram dentro de campo, o que deu mais espaço para os visitantes jogarem.

No fim, mesmo confortável dentro de campo, o Esquadrão não parou de buscar o quarto gol. A diferença era que o placar favorável e a incapacidade do adversário de levar perigo ao gol defendido por João Paulo permitiu que novos testes fossem feitos e que o time soubesse quando acelerar e quando recuar.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3 x 1 Porto - 6ª rodada do Campeonato Baiano

Bahia: João Paulo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre (Rezende), Erick (David Martins) e Michel Araújo (Rodrigo Nestor); Kauê Furquim, Kike Olivera (João Andrade) e Dell (Caio Suassuna). Técnico: Rogério Ceni.



Porto: Matheus Cabral; Gabriel Saulo, Anderson Bandeira, Everton Dias e Peu (Gabriel Jordan); Ygor (Adriano Napão), Pedro Lima e Bruno Ferreira; Diki (Caio D'ajuda), Cesinha (Diogo) e Luan Rodrigues (Vinícius). Técnico: Sandro Duarte.

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador;

Gols: Kauê Furquim, aos 3, Dell, aos 26, Luan Rodrigues, aos 36, e Michel Araújo, aos 48 minutos do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Cesinha (Porto);

Público: 16.152 pagantes;

Renda: R$ 423.566,00;