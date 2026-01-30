Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

Após vencer o Racing, o atleta comentou sobre a proposta do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:12

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz
Bahia negociava a contratação do atacante argentino Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia até se acertou com o Tottenham, da Inglaterra, a contratação do atacante argentino Alejo Veliz, mas o empréstimo do centroavante ao Rosário Central, da Argentina, melou a chegada do jogador em Salvador. O atual time do atleta não aceitou a liberação antes do prazo final do empréstimo e o jovem atacante continua pelo menos até o final do primeiro semestre de 2026. Após vencer o Racing, o atleta comentou sobre a proposta do Esquadrão.

"A verdade é que foi uma semana muito agitada a anterior, mas bom, desde o início eu transmiti ao clube (Rosario Central) o que eu queria. Então, graças a Deus, hoje venho aqui ao campo do Racing, marco mais um gol para minha conta pessoal e estou muito tranquilo e muito feliz", declarou Veliz ao Diario La Capital.

Saiba quem é Alejo Veliz, centroavante argentino que negocia com o Bahia

Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central
1 de 5
Bahia negocia a contratação do atacante argentino Alejo Veliz por Divulgação/Rosario Central

O coração. Muitos objetivos pessoais... e nada, graças a Deus, como te disse, aconteceu e fico muito tranquilo

Alejo Veliz

Atacante do Rosário Central

Pelo Rosário Central, o atacante terminou a última temporada com cinco gols marcados e uma assistência concedida na primeira divisão da Argentina. O atleta, inclusive, foi campeão com o time ao final da última temporada. Apesar do Rosário não ter vencido nem a Apertura e nem a Clausura, a equipe foi considerada campeã argentina pela soma de pontos nos dois torneios. Ou seja, a Argentina teve três campeões nacionais em 2025.

LEIA MAIS

Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

'A gente é capaz', declara zagueiro do Bahia sobre time alternativo no Campeonato Baiano

Bahia lança camisa especial para o Carnaval 2026 inspirada no samba; veja os detalhes

Atacante que decepcionou no Bahia vai parar na Arábia Saudita após passagens apagadas pelo Brasil

Ex-Bahia chega a novo clube no Japão após não conseguir se destacar em novo país

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o Bahia vai atrás do jogador. O centroavante foi alvo do clube no fim de 2022. Após a confirmação da parceria com o Grupo City, o Esquadrão fez uma proposta de R$ 16 milhões para contratar o jogador. Na época, o Rosário Central recusou a oferta e decidiu manter o atleta no elenco por mais seis meses de olho na janela de transferências para a Europa.

Natural de Gödeken, na Argentina, Alejo fez sua estreia como profissional na equipe azul e amarela em 2021, quando entrou em campo cinco vezes. Nas duas temporadas seguintes, ganhou mais minutagem e fez mais 58 aparições pelo clube do coração, marcando 19 gols no período.

Jogos do Bahia na Série A de 2026

1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução
2ª rodada - Fluminense em casa por Reprodução
3ª rodada - Vasco da Gama fora  por Reprodução
4ª rodada - Chapecoense em casa por Reprodução
5ª rodada - Vitória em casa  por Reprodução
6ª rodada - Internacional fora  por Reprodução
7ª rodada - RB Bragantino em casa  por Reprodução
8ª rodada - Remo fora  por Reprodução
9ª rodada - Atlhetico-PR em casa  por Reprodução
10ª rodada - Palmeiras em casa  por Reprodução
11ª rodada - Mirassol fora  por Reprodução
12ª rodada - Flamengo fora  por Reprodução
13ª rodada - Santos em casa  por Reprodução
14ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
15ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
16ª rodada - Grêmio em casa  por Reprodução
17ª rodada - Coritiba fora  por Reprodução
18ª rodada - Botafogo em casa  por Reprodução
19ª rodada - Atlético-MG fora  por Reprodução
20ª rodada - Corinthians em casa  por Reprodução
21ª rodada - Fluminense fora por Reprodução
22ª rodada - Vasco da Gama em casa  por Reprodução
23ª rodada - Chapecoense fora  por Reprodução
24ª rodada - Vitória fora  por Reprodução
25ª rodada - Internacional em casa  por Reprodução
26ª rodada - RB Bragantino fora  por Reprodução
27ª rodada - Remo em casa  por Reprodução
28ª rodada - Atlhetico-PR fora  por Reprodução
29ª rodada - Palmeiras fora por Reprodução
30ª rodada - Mirassol em casa  por Reprodução
31ª rodada - Flamengo em casa  por Reprodução
32ª rodada - Santos fora por Reprodução
33ª rodada - São Paulo em casa  por Reprodução
34ª rodada - Cruzeiro fora  por Reprodução
35ª rodada - Grêmio fora  por Reprodução
36ª rodada - Coritiba em casa  por Reprodução
37ª rodada - Botafogo fora  por Reprodução
38ª rodada - Atlético-MG em casa  por Reprodução
1 de 38
1ª rodada - Corinthians fora  por Reprodução

O destaque na Argentina chamou a atenção do Tottenham, da Inglaterra, que buscava um substituto para a saída do ídolo Harry Kane e foi ao mercado em busca de centroavantes. Uma dessas opções contratadas pelo clube europeu foi justamente Alejo Veliz, que foi usado apenas oito vezes no time e anotou um tento. Na mesma temporada, foi emprestado ao Sevilla, da Espanha, e também conseguiu poucos minutos.

Em 2025, ainda defendeu o Espanyol antes de voltar para seu país de origem. Apesar de ter conseguido sequência em campo, com 29 partidas, marcou em somente duas partidas. Em uma delas, contra o San Tirso SD na Copa do Rey, saiu de campo com três gols marcados.

Mais recentes

Imagem - Atacante do Bahia volta a treinar com o grupo e se arpoxima de retorno aos gramados

Atacante do Bahia volta a treinar com o grupo e se arpoxima de retorno aos gramados
Imagem - Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra

Meia gringo que fracassou no Vitória é anunciado por clube da terceira divisão da Inglaterra
Imagem - Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

Artilheiro do Manchester City parabeniza atacante do Bahia por gol marcado no Ba-Vi

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)
01

Áries, Aquário e Libra entram em fase intensa de decisões e conquistas a partir desta sexta (30 de janeiro)

Imagem - Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza
02

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas
03

Como é a mansão de Marcos Palmeira, com terreno do tamanho de 300 campos de futebol, vários bichos e fábricas

Imagem - Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador
04

Unidade do SAC amplia oferta da nova carteira de identidade de graça em Salvador