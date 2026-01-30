NÃO VEM MAIS?

Procurado pelo Bahia, centroavante argentino revela real motivo de não assinar com o Esquadrão

Após vencer o Racing, o atleta comentou sobre a proposta do Esquadrão

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 20:12

Bahia negociava a contratação do atacante argentino Alejo Veliz Crédito: Divulgação/Rosario Central

O Bahia até se acertou com o Tottenham, da Inglaterra, a contratação do atacante argentino Alejo Veliz, mas o empréstimo do centroavante ao Rosário Central, da Argentina, melou a chegada do jogador em Salvador. O atual time do atleta não aceitou a liberação antes do prazo final do empréstimo e o jovem atacante continua pelo menos até o final do primeiro semestre de 2026. Após vencer o Racing, o atleta comentou sobre a proposta do Esquadrão.

"A verdade é que foi uma semana muito agitada a anterior, mas bom, desde o início eu transmiti ao clube (Rosario Central) o que eu queria. Então, graças a Deus, hoje venho aqui ao campo do Racing, marco mais um gol para minha conta pessoal e estou muito tranquilo e muito feliz", declarou Veliz ao Diario La Capital.

O coração. Muitos objetivos pessoais... e nada, graças a Deus, como te disse, aconteceu e fico muito tranquilo Alejo Veliz Atacante do Rosário Central

Pelo Rosário Central, o atacante terminou a última temporada com cinco gols marcados e uma assistência concedida na primeira divisão da Argentina. O atleta, inclusive, foi campeão com o time ao final da última temporada. Apesar do Rosário não ter vencido nem a Apertura e nem a Clausura, a equipe foi considerada campeã argentina pela soma de pontos nos dois torneios. Ou seja, a Argentina teve três campeões nacionais em 2025.

Essa, inclusive, não foi a primeira vez que o Bahia vai atrás do jogador. O centroavante foi alvo do clube no fim de 2022. Após a confirmação da parceria com o Grupo City, o Esquadrão fez uma proposta de R$ 16 milhões para contratar o jogador. Na época, o Rosário Central recusou a oferta e decidiu manter o atleta no elenco por mais seis meses de olho na janela de transferências para a Europa.

Natural de Gödeken, na Argentina, Alejo fez sua estreia como profissional na equipe azul e amarela em 2021, quando entrou em campo cinco vezes. Nas duas temporadas seguintes, ganhou mais minutagem e fez mais 58 aparições pelo clube do coração, marcando 19 gols no período.

O destaque na Argentina chamou a atenção do Tottenham, da Inglaterra, que buscava um substituto para a saída do ídolo Harry Kane e foi ao mercado em busca de centroavantes. Uma dessas opções contratadas pelo clube europeu foi justamente Alejo Veliz, que foi usado apenas oito vezes no time e anotou um tento. Na mesma temporada, foi emprestado ao Sevilla, da Espanha, e também conseguiu poucos minutos.