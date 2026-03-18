CHANCE DE OURO

Sofrendo com lesões, Vitória pode ter joia da base como titular contra o Grêmio

Garoto Edenilson pode substituir Caíque Gonçalves que é dúvida para o duelo contra o Imortal

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 06:00

Caíque, Edenilson e Marinho Crédito: Victor Ferreira/ECV

A vitória por 2x0 sobre o Atlético-MG trouxe mais tranquilidade para o Vitória, que chegou aos sete pontos na Série A e subiu para a 11ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. No entanto, a partida também trouxe novas preocupações com lesões para o elenco rubro-negro, que recentemente já perdeu Edu e Dudu pelo restante da temporada.

O caso mais sério é o de Marinho, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda logo aos 15 minutos do jogo contra o Galo, ao tentar recuperar uma bola após ser desarmado. Com o problema, o camisa 7 do Leão está fora pelo menos dos dois próximos compromissos da equipe: contra o Grêmio, nesta quinta-feira (19), às 19h, na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada, e diante do Mirassol, no domingo (22), às 18h30, no Barradão.

Jogos do Vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 1 de 5

A situação poderia ser ainda pior se Erick, que também deixou o campo contra o Atlético-MG reclamando de dores no joelho após receber uma pancada, não estivesse recuperado e apto para encarar o time gaúcho. Sem dois dos principais nomes na disputa por espaço na ponta esquerda, o técnico Jair Ventura teria como alternativas deslocar Matheuzinho ou Cantalapiedra para o setor.

Mas os problemas não se limitam ao ataque. No meio-campo, o volante Caíque Gonçalves deixou a partida contra o Atlético-MG no intervalo sentindo dores e ainda é dúvida para o confronto contra o Grêmio. Caso o camisa 95 não tenha condições de jogo, quem surge como opção é o jovem Edenilson, destaque da equipe no Campeonato Baiano e que também mostrou bom rendimento ao substituir o próprio Caíque no segundo tempo contra o Galo, além de ter atuado como titular na final do estadual.

Veja momentos de Edenilson com a camisa do Vitória 1 de 6

Após disputar sete partidas do Baianão como zagueiro, o jogador de 20 anos voltou a ser utilizado como volante, sua posição de origem, em dois dos últimos três jogos do Vitória e apresentou bom desempenho. Na final do Campeonato Baiano, atuou por 73 minutos, com 91% de acerto nos passes, cinco recuperações de bola, uma interceptação e um corte. Já no segundo tempo contra o Atlético-MG, teve 90% de eficiência nos passes, fez dois desarmes, quatro cortes e venceu quatro de oito disputas.

“Gostando demais do Edenilson. Ficou comigo desde que eu cheguei, treinou bem desde ano passado, e agora estamos oportunizando esses jovens. Eles jogaram o Baiano para eu ter a tranquilidade de usar agora no Brasileiro. Ele deu uma boa resposta, por isso que ele permanece aqui. Fez um jogo muito seguro [contra o Atlético-MG] e nos dá mais um atleta”, exaltou o técnico Jair Ventura.