'DESAFIOS E CONQUISTAS'

'Estou de volta': Rayssa Leal celebra retorno ao skate dois meses após grave lesão no joelho

Medalhista olímpica celebra fim de ciclo de reabilitação e agradece apoio durante tratamento

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:19

Rayssa Leal encerou período de recuperação Crédito: Reprodução

A skatista Rayssa Leal anunciou nesta sexta-feira (8) que está oficialmente de volta às atividades no skate após um período de recuperação de aproximadamente 40 dias por conta de uma lesão no joelho direito.

Em uma publicação nas redes sociais, a atleta fez um balanço do processo de reabilitação e destacou o apoio que recebeu durante a fase mais delicada do tratamento. Ela estava em Florianópolis quando compartilhou a mensagem de retorno e agradecimento.

“Floripa, obrigada por tudo! Esses últimos 40 dias foram uma mistura de desafios e conquistas, mas fecho esse ciclo com o coração transbordando de gratidão pelo resultado que alcancei”, escreveu.

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Rayssa também agradeceu familiares, integrantes da equipe e profissionais que acompanharam sua recuperação. “Obrigada a cada um que mandou carinho e energia positiva durante minha recuperação. Um agradecimento especial à minha família, ao meu time e à Aktion, que me acolheu e me ajudou a voltar 100%. Um agradecimento especial pra Cisse e pro Alison, vocês foram incrível comigo, obrigada por me fazer mais forte”, completou.

Encerrando a publicação, a skatista confirmou o retorno às pistas. “E é isso pessoal, estou de volta”, afirmou.

Lesão em disputa

O retorno acontece após um período de afastamento iniciado depois de uma lesão sofrida no joelho direito durante a final do Mundial de Skate Street, em São Paulo. Na ocasião, no início de março, Rayssa caiu na última manobra da competição e deixou a pista sentindo fortes dores, ficando fora do pódio.