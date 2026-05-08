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'Estou de volta': Rayssa Leal celebra retorno ao skate dois meses após grave lesão no joelho

Medalhista olímpica celebra fim de ciclo de reabilitação e agradece apoio durante tratamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 13:19

Rayssa Leal encerou período de recuperação
Rayssa Leal encerou período de recuperação Crédito: Reprodução

A skatista Rayssa Leal anunciou nesta sexta-feira (8) que está oficialmente de volta às atividades no skate após um período de recuperação de aproximadamente 40 dias por conta de uma lesão no joelho direito.

Em uma publicação nas redes sociais, a atleta fez um balanço do processo de reabilitação e destacou o apoio que recebeu durante a fase mais delicada do tratamento. Ela estava em Florianópolis quando compartilhou a mensagem de retorno e agradecimento.

“Floripa, obrigada por tudo! Esses últimos 40 dias foram uma mistura de desafios e conquistas, mas fecho esse ciclo com o coração transbordando de gratidão pelo resultado que alcancei”, escreveu.

Rayssa Leal celebrou aniversário com megafesta

Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Thaynara OG foi uma das convidadas por Reprodução
Rayssa Leal com convidados por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com a família por Reprodução
Rayssa Leal na festa de 18 anos por Reprodução
Rayssa foi às lágrimas com homenagem por Reprodução
Mãe exibe barriga de grávida por Reprodução
Detalhes da decoração por Reprodução
Mãe postou detalhes da festa por Reprodução
Decoração da festa por Reprodução
Detalhe do bolo por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
DJ Waguim por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Rayssa Leal com irmão por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada da festa por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Rayssa Leal posando para foto por Reprodução
Bolo por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Bolo de aniversário com iniciais da skatista por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Detalhe da decoração por Reprodução
Entrada do local onde festa foi celebrada por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Pista de dança por Reprodução
Rayssa Leal com Léo Foguete por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
DJ Waguim tocou em festa por Reprodução
Rayssa Leal celebrou aniversário por Reprodução
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Rayssa Leal na festa de 18 anos por Rodrigo Lima Jr/Reprodução

Rayssa também agradeceu familiares, integrantes da equipe e profissionais que acompanharam sua recuperação. “Obrigada a cada um que mandou carinho e energia positiva durante minha recuperação. Um agradecimento especial à minha família, ao meu time e à Aktion, que me acolheu e me ajudou a voltar 100%. Um agradecimento especial pra Cisse e pro Alison, vocês foram incrível comigo, obrigada por me fazer mais forte”, completou.

Encerrando a publicação, a skatista confirmou o retorno às pistas. “E é isso pessoal, estou de volta”, afirmou.

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Lesão em disputa

O retorno acontece após um período de afastamento iniciado depois de uma lesão sofrida no joelho direito durante a final do Mundial de Skate Street, em São Paulo. Na ocasião, no início de março, Rayssa caiu na última manobra da competição e deixou a pista sentindo fortes dores, ficando fora do pódio.

A atleta já vinha lidando com um histórico recente de desconforto na região, após uma hiperextensão sofrida em treinamentos antes do torneio. Por causa da lesão, ela também chegou a desfalcar etapas internacionais do circuito, incluindo uma competição da Street League Skateboarding (SLS) em Los Angeles.

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Rayssa Leal

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