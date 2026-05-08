SEM DINHEIRO

Clube brasileiro busca empréstimo milionário para manter salários dos jogadores em dia

SAF recebeu autorização da Justiça para fechar financiamento de R$ 4,3 milhões

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:03

Dinheiro no futebol Crédito: Reprodução

A SAF do Botafogo está recorrendo a um financiamento emergencial para conseguir cumprir compromissos salariais com o elenco profissional. O clube-empresa negocia um empréstimo de R$ 4,3 milhões com o banco BTG Pactual , com o objetivo de manter em dia os pagamentos relacionados ao regime CLT dos atletas. As informações são do jornal O Globo.

As conversas entre as partes acontecem há cerca de duas semanas e avançaram na última segunda-feira, quando o novo diretor financeiro da SAF, Carlos Martins, esteve em São Paulo para tratar diretamente do tema com representantes da instituição financeira.

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Na quinta-feira (7), a negociação ganhou um novo passo após a SAF receber autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para concluir a operação. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Como garantia do empréstimo, o Botafogo ofereceu receitas futuras provenientes dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.