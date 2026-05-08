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Clube brasileiro busca empréstimo milionário para manter salários dos jogadores em dia

SAF recebeu autorização da Justiça para fechar financiamento de R$ 4,3 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 10:03

Dinheiro no futebol
Dinheiro no futebol Crédito: Reprodução

A SAF do Botafogo está recorrendo a um financiamento emergencial para conseguir cumprir compromissos salariais com o elenco profissional. O clube-empresa negocia um empréstimo de R$ 4,3 milhões com o banco BTG Pactual , com o objetivo de manter em dia os pagamentos relacionados ao regime CLT dos atletas. As informações são do jornal O Globo. 

As conversas entre as partes acontecem há cerca de duas semanas e avançaram na última segunda-feira, quando o novo diretor financeiro da SAF, Carlos Martins, esteve em São Paulo para tratar diretamente do tema com representantes da instituição financeira.

Clubes com mais vitórias em clássicos no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026)

50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução
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2 – Náutico (8 jogos) por Reprodução
2 – Ponte Preta (4 jogos) por Reprodução
1 de 23
50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução

Na quinta-feira (7), a negociação ganhou um novo passo após a SAF receber autorização do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para concluir a operação. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Como garantia do empréstimo, o Botafogo ofereceu receitas futuras provenientes dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

A decisão judicial também estabelece que a SAF apresente o contrato firmado com o banco até a próxima segunda-feira. Depois disso, o clube terá de encaminhar à Justiça uma prestação de contas detalhada até o fim da próxima semana.

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