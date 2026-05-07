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'Pago cachorro-quente e Coca-Cola', diz presidente da FIFA sobre ingressos da Copa de quase R$ 10 milhões

Gianni Infantino defendeu a política de preços do Mundial de 2026 e afirmou que a alta demanda impulsionou valores milionários no mercado de revenda

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:43

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas Crédito: Harold Cunningham/Fifa

Ingressos para a final da Copa do Mundo FIFA 2026 estão sendo anunciados por até 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões na cotação atual) no mercado de revenda, cenário que levou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a ironizar as críticas sobre os preços elevados das entradas para o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Durante participação em eventos realizados em Beverly Hills e Los Angeles, nos Estados Unidos, o dirigente defendeu a política de preços adotada pela entidade e comentou os valores cobrados especialmente para a decisão do Mundial, marcada para o dia 19 de julho, em Nova Jersey.

“Se algumas pessoas colocam ingressos da final no mercado secundário por 2 milhões de dólares, isso não significa, em primeiro lugar, que o ingresso custa 2 milhões de dólares”, afirmou Infantino. Em seguida, completou: “Em segundo lugar, não significa que alguém vá comprá-los.”

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O presidente da FIFA ainda recorreu ao humor ao falar sobre a possibilidade de alguém pagar o valor milionário por uma entrada. “Na verdade, se alguém comprar um ingresso por 2 milhões de dólares, eu pessoalmente levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que tenha uma ótima experiência”, declarou.

Segundo o jornal espanhol Marca, o sistema de preços dinâmicos utilizado nos Estados Unidos é comum em grandes eventos de entretenimento e faz com que os valores variem de acordo com a demanda. No caso da Copa do Mundo, a alta procura fez os preços dispararem em diversas partidas, principalmente na final. O modelo prevê redução nos valores conforme a data dos jogos se aproxima e os ingressos passam a ser negociados mais próximos do preço de mercado.

Infantino argumentou que a FIFA segue a lógica do mercado norte-americano. “Estamos em um mercado em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo, então precisamos aplicar preços de mercado”, explicou o dirigente.

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Ele também destacou o impacto do mercado de revenda legalizado nos Estados Unidos. “Nos Estados Unidos, também é permitido revender ingressos. Se eles fossem vendidos por um preço muito baixo, acabariam sendo revendidos por valores muito mais altos”, afirmou. Segundo o mandatário, mesmo os bilhetes considerados caros acabam sendo revendidos por cifras ainda maiores, em alguns casos mais que o dobro do valor inicial.

Os preços oficiais da FIFA para a final também chamaram atenção quando comparados aos praticados na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Para a decisão de 2026, as entradas variam entre aproximadamente 2.030 dólares e 6.370 dólares.

Após críticas envolvendo os altos custos para assistir aos jogos, a entidade passou a disponibilizar uma quantidade limitada de ingressos por 60 dólares, destinados a setores mais altos e afastados dos estádios. A medida ocorreu após pressão de diferentes grupos, incluindo parlamentares norte-americanos.

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Além disso, a FIFA informou que existem opções mais acessíveis para torcedores que adquirirem pacotes para acompanhar suas seleções durante o torneio. Segundo a entidade, há entradas a partir de 50 dólares nesses casos.

Ao justificar os preços, Infantino também afirmou que parte significativa dos ingressos da fase de grupos terá valores abaixo de 300 dólares. “Nos Estados Unidos, não é possível assistir a um jogo universitário de certo nível por menos de 300 dólares. E aqui estamos falando de uma Copa do Mundo”, comparou.