Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Pago cachorro-quente e Coca-Cola', diz presidente da FIFA sobre ingressos da Copa de quase R$ 10 milhões

Gianni Infantino defendeu a política de preços do Mundial de 2026 e afirmou que a alta demanda impulsionou valores milionários no mercado de revenda

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de maio de 2026 às 21:43

Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas
Presidente da Fifa, Gianni Infantino lamentou ataque em Bruxelas Crédito: Harold Cunningham/Fifa

Ingressos para a final da Copa do Mundo FIFA 2026 estão sendo anunciados por até 2 milhões de dólares (quase R$ 10 milhões na cotação atual) no mercado de revenda, cenário que levou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a ironizar as críticas sobre os preços elevados das entradas para o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Durante participação em eventos realizados em Beverly Hills e Los Angeles, nos Estados Unidos, o dirigente defendeu a política de preços adotada pela entidade e comentou os valores cobrados especialmente para a decisão do Mundial, marcada para o dia 19 de julho, em Nova Jersey.

“Se algumas pessoas colocam ingressos da final no mercado secundário por 2 milhões de dólares, isso não significa, em primeiro lugar, que o ingresso custa 2 milhões de dólares”, afirmou Infantino. Em seguida, completou: “Em segundo lugar, não significa que alguém vá comprá-los.”

Melhores camisas de seleções da Copa do Mundo

Camisa da França (1982) por Divulgação
Camisa da Nigéria (2018) por Divulgação
Camisa dos Estados Unidos (1994) por Divulgação
Camisa da Itália (1994) por Divulgação
Camisa da França (2006) por Divulgação
Camisa da Dinamarca (1986) por Divulgação
Camisa do Brasil (1970) por Divulgação
Camisa da Alemanha (1990) por Divulgação
Camisa da Argentina (1986) por Divulgação
Camisa da Holanda (1974) por Divulgação
1 de 10
Camisa da França (1982) por Divulgação

O presidente da FIFA ainda recorreu ao humor ao falar sobre a possibilidade de alguém pagar o valor milionário por uma entrada. “Na verdade, se alguém comprar um ingresso por 2 milhões de dólares, eu pessoalmente levarei um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que tenha uma ótima experiência”, declarou.

Segundo o jornal espanhol Marca, o sistema de preços dinâmicos utilizado nos Estados Unidos é comum em grandes eventos de entretenimento e faz com que os valores variem de acordo com a demanda. No caso da Copa do Mundo, a alta procura fez os preços dispararem em diversas partidas, principalmente na final. O modelo prevê redução nos valores conforme a data dos jogos se aproxima e os ingressos passam a ser negociados mais próximos do preço de mercado.

Infantino argumentou que a FIFA segue a lógica do mercado norte-americano. “Estamos em um mercado em que o entretenimento é o mais desenvolvido do mundo, então precisamos aplicar preços de mercado”, explicou o dirigente.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo

Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução
Vitória: Bebeto - 6 gol (1990, 1994 e 1998), David Luiz - 2 gols (2014) e Júnior Nagata - 1 gol (2002) por Reprodução
Santa Cruz: Rivaldo - 8 gols (1998 e 2002) por Divulgação
Galícia: Maneca - 1 gol (1950) por Reprodução
íbis: Rildo - 1 gol (1966) por Divulgação
1 de 5
Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução

Ele também destacou o impacto do mercado de revenda legalizado nos Estados Unidos. “Nos Estados Unidos, também é permitido revender ingressos. Se eles fossem vendidos por um preço muito baixo, acabariam sendo revendidos por valores muito mais altos”, afirmou. Segundo o mandatário, mesmo os bilhetes considerados caros acabam sendo revendidos por cifras ainda maiores, em alguns casos mais que o dobro do valor inicial.

Os preços oficiais da FIFA para a final também chamaram atenção quando comparados aos praticados na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Para a decisão de 2026, as entradas variam entre aproximadamente 2.030 dólares e 6.370 dólares.

Após críticas envolvendo os altos custos para assistir aos jogos, a entidade passou a disponibilizar uma quantidade limitada de ingressos por 60 dólares, destinados a setores mais altos e afastados dos estádios. A medida ocorreu após pressão de diferentes grupos, incluindo parlamentares norte-americanos.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

Além disso, a FIFA informou que existem opções mais acessíveis para torcedores que adquirirem pacotes para acompanhar suas seleções durante o torneio. Segundo a entidade, há entradas a partir de 50 dólares nesses casos.

Ao justificar os preços, Infantino também afirmou que parte significativa dos ingressos da fase de grupos terá valores abaixo de 300 dólares. “Nos Estados Unidos, não é possível assistir a um jogo universitário de certo nível por menos de 300 dólares. E aqui estamos falando de uma Copa do Mundo”, comparou.

LEIA MAIS 

Time nordestino com dívida de R$ 153 milhões tem plano aprovado pela Justiça

Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde

Fifa anuncia mudança histórica no álbum da Copa do Mundo após mais de 60 anos

Seleção adota medida extrema e inicia preparação para a Copa com mais de um mês de antecedência

De acordo com a FIFA, a procura pelos bilhetes superou todas as edições anteriores do torneio. A entidade afirma ter recebido mais de 500 milhões de solicitações de ingressos, número superior à soma dos pedidos registrados nas duas últimas Copas do Mundo. Ainda segundo informações divulgadas, todas as entradas para as 104 partidas do Mundial de 2026 já estão esgotadas.

Tags:

Copa do Mundo 2026

Mais recentes

Imagem - Time nordestino com dívida de R$ 153 milhões tem plano aprovado pela Justiça

Time nordestino com dívida de R$ 153 milhões tem plano aprovado pela Justiça
Imagem - Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano

Carlo Ancelotti pode ser homenageado com título de Cidadão Baiano
Imagem - Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde

Shopping de Salvador terá espaço de troca de figurinhas da Copa do Mundo 2026; confira onde