TROCA

Fifa anuncia mudança histórica no álbum da Copa do Mundo após mais de 60 anos

Nova parceria começa em 2031 e promete figurinhas colecionáveis digitais, entre outros

Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 12:25

Álbum da Copa da Fifa Crédito: Fifa

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (7) uma mudança histórica na produção dos álbuns e itens colecionáveis ligados às suas competições. Depois de mais de seis décadas de parceria com a Panini, a entidade confirmou que a Fanatics passará a comandar os produtos oficiais a partir de 2031, utilizando a marca Topps.

A Panini foi responsável pelos álbuns de figurinhas da Copa do Mundo desde a edição de 1970, mantendo a parceria até o Mundial de 2030 - com exceção apenas da Copa de 1994. O novo acordo firmado pela Fifa inclui tanto produtos físicos quanto digitais.

Em comunicado oficial, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, destacou que a nova parceria busca ampliar o envolvimento dos torcedores com o futebol por meio de inovação nos colecionáveis.

Veja como foi o primeiro dia do álbum da Copa do Mundo em Salvador 1 de 5

“Com a Fanatics, vemos que eles estão impulsionando uma inovação enorme em itens colecionáveis esportivos que proporcionam aos fãs uma nova maneira significativa de se conectar com seus times e jogadores favoritos. Então, do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento dos fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios. E isso proporciona outra importante fonte de receita comercial que direcionamos de volta como sempre, para o jogo, para o futebol”, afirmou.

Segundo a Fifa, o contrato prevê a distribuição de mais de 150 milhões de dólares em itens colecionáveis para crianças ao redor do mundo ao longo da parceria. A entidade também promete novidades para os próximos torneios.

Entre as inovações anunciadas está a criação de cards autografados com patches usados por jogadores em partidas de Copa do Mundo. A ideia é que atletas utilizem um patch especial na estreia em Mundiais, que depois será retirado da camisa, autenticado e incorporado a um card colecionável assinado.

Infantino afirmou que o projeto começará já na próxima edição da Copa do Mundo. “Este inclui o primeiro programa de patches em camisas de jogadores, que será lançado na próxima Copa do Mundo da Fifa. E não só isso, mas vocês podem esperar grandes ativações para os fãs em torno da final da Copa do Mundo da Fifa de 2026 em Nova York, Nova Jersey. Então, preparem-se, porque realmente queremos aproximar o futebol dos fãs, e a Fanatics é definitivamente a parceira perfeita para isso”, declarou.