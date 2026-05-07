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Às vésperas de clássico, jogador do Real Madrid vai parar no hospital após briga no vestiário

Confusão entre companheiros aconteceu durante atividade do elenco e aumentou tensão no clube antes de duelo decisivo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 13:02

Valverde foi parar em hospital, diz site
Valverde foi parar em hospital, diz site Crédito: Reproduçao

O ambiente no Real Madrid vive dias turbulentos às vésperas do clássico contra o Barcelona, marcado para domingo (10), pela La Liga. Segundo informações da ESPN, o meio-campista Federico Valverde precisou ser atendido em um hospital após se envolver em uma briga com Aurélien Tchouaméni durante o treinamento desta quinta-feira (7). De acordo com a reportagem, o uruguaio sofreu um corte durante a confusão e precisou levar pontos.

A confusão ocorreu apenas um dia depois de o jornal espanhol Marca divulgar que os dois jogadores já haviam discutido no treino de quarta-feira (6).

Vini Jr e Mbappé pelo Real Madrid

Mbappé e Vinícius Júnior por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr por Reprodução
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr por Reprodução/Instagram
Vini Jr por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Real Madrid/Divulgação
Vini Jr por Real Madrid/Divulgação
Mbappé por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr e Mbappe por Divulgação I Real Madrid C.F.
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Mbappé e Vinícius Júnior por Divulgação/Real Madrid

O Real Madrid foi procurado para esclarecer se haverá punições ou consequências para os atletas envolvidos, mas não se pronunciou.

O episódio aumenta ainda mais a tensão no clube espanhol antes do confronto diante do Barcelona, que pode garantir o título de La Liga. Já os merengues correm o risco de terminar mais uma temporada sem conquistas.

Nos bastidores, o clima no elenco já vinha sendo descrito como desgastado. Antes do incidente entre Valverde e Tchouaméni, Antonio Rudiger também teria se envolvido em uma confusão durante um treino. Posteriormente, o lateral Álvaro Carreras confirmou, em comunicado, que participou do episódio.

Segundo a ESPN, outras discussões recentes também ocorreram entre o técnico Álvaro Arbeloa e integrantes do elenco. Entre os casos citados estão desentendimentos com Dani Ceballos e Raúl Asencio. A emissora ainda relata que Arbeloa mantém uma relação distante com o capitão Dani Carvajal desde que assumiu o comando técnico.

Antes de Arbeloa, o técnico Xabi Alonso também teria enfrentado desgaste interno no vestiário. Conforme a apuração, havia problemas de relacionamento com jogadores como Vinicius Jr., Jude Bellingham e o próprio Valverde.

Outras fontes afirmam que Kylian Mbappé também se desentendeu recentemente com integrantes da comissão técnica liderada por Arbeloa.

Enquanto enfrenta a crise interna, o Real Madrid segue avaliando nomes para assumir o comando da equipe. O clube procura o que pode ser seu quarto treinador em menos de dois anos. Entre os candidatos analisados estão José Mourinho, Jurgen Klopp, Didier Deschamps, Lionel Scaloni, Massimiliano Allegri e Unai Emery.

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