JORNALISMO

Mais um! CazéTV acerta com jornalista experiente para reforçar cobertura da Copa

Anúncio oficial deve ser feito ainda em maio

Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09:22

CazéTV Crédito: Divulgação

A CazéTV está próxima de acertar mais um reforço de peso para sua equipe esportiva. Depois de confirmar a chegada do narrador Fernando Nardini, a plataforma de streaming também negocia a contratação do jornalista Fred Caldeira. Segundo informações do site F5, da Folha de S.Paulo, as conversas estão em estágio avançado e o anúncio oficial deve acontecer ainda em maio.

A movimentação acontece na esteira da chegada de Nardini, confirmado pela CazéTV para integrar a cobertura da Copa do Mundo da Fifa. O narrador será um dos responsáveis pelas transmissões do torneio, considerado o principal evento do futebol mundial, em um momento de expansão da equipe da plataforma para grandes competições internacionais.

Fred Caldeira Crédito: Divulgação

No caso de Fred Caldeira, o plano envolve participação de destaque nas transmissões da Copa do Mundo e também em torneios europeus como Europa League e Conference League. O cronograma do jornalista ainda inclui os campeonatos nacionais da França e da Itália, fortalecendo o elenco da emissora digital para a temporada do futebol europeu.