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Mais um! CazéTV acerta com jornalista experiente para reforçar cobertura da Copa

Anúncio oficial deve ser feito ainda em maio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de maio de 2026 às 09:22

CazéTV
CazéTV Crédito: Divulgação

A CazéTV está próxima de acertar mais um reforço de peso para sua equipe esportiva. Depois de confirmar a chegada do narrador Fernando Nardini, a plataforma de streaming também negocia a contratação do jornalista Fred Caldeira. Segundo informações do site F5, da Folha de S.Paulo, as conversas estão em estágio avançado e o anúncio oficial deve acontecer ainda em maio.

A movimentação acontece na esteira da chegada de Nardini, confirmado pela CazéTV para integrar a cobertura da Copa do Mundo da Fifa. O narrador será um dos responsáveis pelas transmissões do torneio, considerado o principal evento do futebol mundial, em um momento de expansão da equipe da plataforma para grandes competições internacionais.

Fred Caldeira
Fred Caldeira Crédito: Divulgação

No caso de Fred Caldeira, o plano envolve participação de destaque nas transmissões da Copa do Mundo e também em torneios europeus como Europa League e Conference League. O cronograma do jornalista ainda inclui os campeonatos nacionais da França e da Itália, fortalecendo o elenco da emissora digital para a temporada do futebol europeu.

A mudança deve encerrar um ciclo de 15 anos de Caldeira na TNT Sports. Ao longo do período, ele se consolidou como um dos principais repórteres brasileiros especializados em cobertura internacional. A saída marca uma nova etapa da carreira do comunicador, agora voltada ao universo do streaming esportivo.

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