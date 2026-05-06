RUMO AO PENTA

Vitória quebra tabu contra o Ceará e avança às semifinais da Copa do Nordeste

Leão da Barra venceu por 1x0, com gol de Renato Kayzer

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:47

Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final da Copa do Nordeste Crédito: Victor Ferreira/ECV

Xô, zica! Depois de cinco eliminações consecutivas para o Ceará na Copa do Nordeste, o Vitória enfim levou a melhor sobre o rival cearense. O Leão da Barra venceu o Vozão por 1x0 na noite desta quarta-feira (6), no Barradão, pelas quartas de final, e garantiu vaga nas semifinais do Nordestão. O Rubro-Negro não começou a partida tão bem, mas cresceu ao longo do jogo, passou a dominar as ações e pressionou até chegar ao gol da vitória, marcado por Renato Kayzer.

Na semifinal, o Leão da Barra vai enfrentar o ABC, que goleou a Juazeirense por 4x0 nas quartas. Como a equipe potiguar tem campanha superior à do Vitória na competição, o confronto de ida, marcado para o próximo dia 20, será disputado no Barradão, enquanto a partida de volta, no dia 27, acontecerá na Arena das Dunas. Antes disso, porém, o Leão volta as atenções para outras competições, começando pelo duelo contra o Fluminense, neste sábado (9), às 18h, no Maracanã, pela 15ª rodada da Série A.

Veja como foi Vitória x Ceará 1 de 7

O JOGO

O duelo em Salvador começou com o Ceará tentando se impor fisicamente para compensar a diferença técnica em relação ao Vitória, equipe da Série A e com maior poder de investimento. Apostando nesse estilo mais intenso, o Vozão conseguiu levar perigo primeiro em duas jogadas consecutivas explorando o famoso “latereio”. Alex Silva cobrou laterais pela direita diretamente na área, e a bola quicou com muito perigo na pequena área nas duas ocasiões. No entanto, Nathan Mendes apareceu no momento decisivo para afastar o perigo em ambas.

O Leão da Barra respondeu rapidamente também na base do “latereio”. Após cobrança de Ramon que quicou na área, a bola sobrou para Renê, que acertou uma bicicleta forte, mas no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Bruno Ferreira. Pouco depois, o Rubro-Negro voltou a assustar em um chute de longa distância de Ramon. O goleiro do Vozão bateu roupa, mas conseguiu se recuperar a tempo de travar Renê no rebote. Apesar disso, o Vitória passou a encontrar muitas dificuldades para jogar.

O Vozão adiantou a marcação e intensificou os duelos físicos para dificultar a saída de bola do Leão, que ficou preso no próprio campo por vários minutos e quase sofreu um gol em mais uma jogada de “latereio”. Novamente, Alex Silva cobrou lateral na área, Zé Vitor desviou para trás e acertou o travessão. Na sequência, a bola sobrou para Diego, que finalizou, mas viu Luan Cândido salvar em cima da linha. Lucca ainda pegou o rebote e chutou para Lucas Arcanjo desviar, antes de Cacá salvar outra vez sobre a linha. Por fim, Caíque afastou para escanteio.

Depois de alguns minutos sem conseguir manter a posse de bola com tranquilidade, o Leão enfim conseguiu assumir as rédeas da partida a partir dos 20 minutos. A equipe encaixou melhor a saída de bola e passou a controlar mais a posse, embora ainda encontrasse dificuldades para criar jogadas, esbarrando tanto na forte marcação adversária quanto na própria falta de criatividade. O cenário, que já era mais favorável ao Vitória, melhorou ainda mais aos 35 minutos, quando Luizão recebeu cartão vermelho direto após revisão do VAR por uma solada no tornozelo de Martínez.

Com a superioridade numérica, o Vitória passou a controlar ainda mais o jogo, mas seguiu sem conseguir criar chances claras de gol. O Ceará se fechou completamente após a expulsão, mantendo praticamente toda a equipe atrás da linha da bola na maior parte do tempo. Isso dificultou as ações ofensivas do Leão, cujo meio-campo e ataque atuavam de forma lenta, com muitos erros de passe e domínio. Dessa forma, o time só conseguiu levar perigo nos minutos finais da primeira etapa, em chutes de fora da área de Matheuzinho e Zé Vitor.

Campanha do Vitória na Copa do Nordeste 1 de 6

Na volta do intervalo, o técnico Jair Ventura promoveu a entrada de Baralhas no lugar de Caíque, mudança que deu mais qualidade ao meio-campo do Leão. Com isso, o Vitória passou a encurralar completamente o Ceará próximo à própria área e, enfim, começou a criar boas chances de gol. Seja em chutes de longa distância, bolas alçadas na área ou finalizações de perto, o Leão fez Bruno Ferreira trabalhar bastante. Com apenas 15 minutos da segunda etapa, o goleiro do Vozão já havia realizado cinco defesas importantes e quase viu Renê completar para o gol vazio após falhar em uma saída de bola.

Depois de muita pressão do Vitória, a partida perdeu intensidade por alguns minutos devido à cera do Ceará e às paralisações para atendimento de jogadores lesionados. Ainda assim, o Leão conseguiu abrir o placar aos 28 minutos, com a estrela de Renato Kayzer brilhando logo em seu retorno após lesão, que o havia deixado fora das últimas quatro partidas da equipe. Após cobrança de escanteio de Erick, Zé Vitor desviou de cabeça, e o centroavante apareceu livre na segunda trave para empurrar a bola para o fundo das redes.

Depois do gol, o Rubro-Negro passou a respirar com mais tranquilidade e entregou a bola ao Ceará, aproveitando a superioridade numérica para se defender e administrar o placar com menos pressão. O time até encontrava espaços para ampliar a vantagem, mas pecava na tomada de decisões e desperdiçava oportunidades de matar o jogo. Ainda assim, o cenário ficou ainda mais confortável para o Leão aos 39 minutos, quando Alex Silva foi expulso após acertar um pontapé em Ronald.

Mesmo com dois jogadores a mais, porém, o Vitória não soube aproveitar a vantagem e ainda levou dois sustos. No primeiro, após bobeira de Nathan Mendes, o Ceará conseguiu chegar ao ataque, e Pedro Henrique apareceu livre no meio da área para finalizar. O atacante só não empatou graças a uma grande defesa de Lucas Arcanjo. Na sequência, o centroavante do Vozão voltou a levar perigo em uma cobrança de falta, mas parou novamente em outra defesa decisiva do goleiro rubro-negro, que garantiu a classificação do Leão, apesar da equipe ter relaxado nos minutos finais mesmo com ampla superioridade númerica em campo.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Ceará - Quartas de final da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Baralhas), Martínez (Renato Kayzer) e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho (Tarzia) e Renê (Ronald). Técnico: Jair Ventura

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Diego, Juan Alano (Vinícius Zanocelo) e Júlio César; Gustavo Prado (Gilmar), Fernandinho (Pedro Henrique) e Lucca (Lucas Lima). Técnico: Mozart.

Estádio: Barradão, em Salvador

Público: 9.804

Renda: R$ 208.232,00

Gol: Renato Kayzer, aos 28 minutos do 2° tempo

Cartões amarelos: Nathan Mendes (Vitória) / Éder e Bruno Ferreira (Ceará)

Cartões vermelhos: Luizão e Alex Silva (Ceará)

Árbitro: Denis Ribeiro da Silva Serafim (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Filho (AL) e Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)