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Seleção adota medida extrema e inicia preparação para a Copa com mais de um mês de antecedência

Jogadores foram obrigados a se apresentar imediatamente sob risco de ficarem fora do Mundial, e decisão já gerou conflito com clubes

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:14

Arábia Saudita deve ser sede da Copa do Mundo de 2034
Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Coca-Cola

Ainda faltam 37 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, mas o Seleção Mexicana resolveu antecipar os trabalhos visando o torneio. Uma das anfitriãs do Mundial, ao lado de Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana iniciou oficialmente sua concentração nesta quarta-feira (6) com os 20 jogadores convocados que atuam na Liga MX.

A decisão partiu do técnico Javier Aguirre, que adotou postura rígida logo no início da preparação. A exigência era de que todos os atletas se apresentassem até às 20h no horário local, sob risco de corte da lista para a Copa do Mundo. “Quem não chegar estará fora do Mundial”, destacou a página oficial da seleção mexicana.

Melhores camisas de seleções da Copa do Mundo

Camisa da França (1982) por Divulgação
Camisa da Nigéria (2018) por Divulgação
Camisa dos Estados Unidos (1994) por Divulgação
Camisa da Itália (1994) por Divulgação
Camisa da França (2006) por Divulgação
Camisa da Dinamarca (1986) por Divulgação
Camisa do Brasil (1970) por Divulgação
Camisa da Alemanha (1990) por Divulgação
Camisa da Argentina (1986) por Divulgação
Camisa da Holanda (1974) por Divulgação
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Camisa da França (1982) por Divulgação

Em comunicado divulgado pela federação, o México detalhou o cronograma da preparação para os amistosos e para o próprio Mundial. “Como publicado em 28 de abril, a concentração da seleção nacional do México para as três partidas de preparação diante de Gana (dia 22 de maio), Austrália (30) e Sérvia (4 de junho) e para a Copa do Mundo começará nesta quarta-feira, 6 de maio às 20 horas, com os 20 jogadores da Liga MX convocados pelo técnico Javier Aguirre”, informou a nota oficial.

O comunicado ainda reforçou a postura firme da comissão técnica em relação aos horários e à apresentação dos atletas. “Todos os jogadores deverão se apresentar no Centro de Alto Rendimento da Cidade do México. Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar hoje na concentração estará fora da Copa do Mundo.”

A antecipação da concentração acabou gerando problemas para clubes mexicanos em meio à reta decisiva da temporada. O Toluca, por exemplo, poderia contar com Gallardo e Vega na fase mata-mata da Copa dos Campeões da Concacaf, marcada para esta quarta-feira às 19h30, mas os atletas precisaram se apresentar à seleção.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo

Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução
Vitória: Bebeto - 6 gol (1990, 1994 e 1998), David Luiz - 2 gols (2014) e Júnior Nagata - 1 gol (2002) por Reprodução
Santa Cruz: Rivaldo - 8 gols (1998 e 2002) por Divulgação
Galícia: Maneca - 1 gol (1950) por Reprodução
íbis: Rildo - 1 gol (1966) por Divulgação
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Sport: Ademir Menezes - 9 gols (1950), Vavá - 9 gols (1958 e 1962) e Juninho Pernambucano - 1 gol (2006) por Reprodução

Quem também demonstrou forte insatisfação foi o Chivas Guadalajara. O clube alegou prejuízo esportivo por perder cinco jogadores convocados para as quartas de final da liga nacional, previstas para a próxima semana. Diante disso, o presidente Amaury Vergara determinou que Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado e González não se apresentassem à seleção neste primeiro momento, argumentando que nem todos os clubes estariam cumprindo o acordo feito anteriormente.

Segundo informações divulgadas no México, os clubes haviam concordado ainda em fevereiro em liberar os jogadores convocados de maneira antecipada para a preparação visando a Copa do Mundo.

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PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira, por sua vez, seguirá um planejamento diferente e só iniciará sua concentração no próximo dia 25. Antes disso, o técnico Carlo Ancelotti vai definir, em 11 de maio, a lista de 55 pré-convocados que serão inscritos pela Fifa. Já no dia 18 de maio, o treinador anunciará os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A partir de 25 de maio, os atletas começam a se apresentar na Granja Comary para o período oficial de preparação.

O Brasil ainda fará amistosos contra a Seleção Panamenha de Futebol, no dia 31 de maio, no Maracanã, e diante da Seleção Egípcia de Futebol, em Cleveland, no dia 6 de junho. No dia seguinte ao primeiro amistoso, em 1º de junho, a delegação embarca para os Estados Unidos, onde ficará baseada em Nova Jersey durante a disputa do torneio. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, contra a Seleção Marroquina de Futebol, no MetLife Stadium.

Tags:

México Copa do Mundo 2026

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