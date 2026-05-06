MAS JÁ?

Seleção adota medida extrema e inicia preparação para a Copa com mais de um mês de antecedência

Jogadores foram obrigados a se apresentar imediatamente sob risco de ficarem fora do Mundial, e decisão já gerou conflito com clubes

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de maio de 2026 às 21:14

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação / Coca-Cola

Ainda faltam 37 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, mas o Seleção Mexicana resolveu antecipar os trabalhos visando o torneio. Uma das anfitriãs do Mundial, ao lado de Estados Unidos e Canadá, a seleção mexicana iniciou oficialmente sua concentração nesta quarta-feira (6) com os 20 jogadores convocados que atuam na Liga MX.

A decisão partiu do técnico Javier Aguirre, que adotou postura rígida logo no início da preparação. A exigência era de que todos os atletas se apresentassem até às 20h no horário local, sob risco de corte da lista para a Copa do Mundo. “Quem não chegar estará fora do Mundial”, destacou a página oficial da seleção mexicana.

Melhores camisas de seleções da Copa do Mundo 1 de 10

Em comunicado divulgado pela federação, o México detalhou o cronograma da preparação para os amistosos e para o próprio Mundial. “Como publicado em 28 de abril, a concentração da seleção nacional do México para as três partidas de preparação diante de Gana (dia 22 de maio), Austrália (30) e Sérvia (4 de junho) e para a Copa do Mundo começará nesta quarta-feira, 6 de maio às 20 horas, com os 20 jogadores da Liga MX convocados pelo técnico Javier Aguirre”, informou a nota oficial.

O comunicado ainda reforçou a postura firme da comissão técnica em relação aos horários e à apresentação dos atletas. “Todos os jogadores deverão se apresentar no Centro de Alto Rendimento da Cidade do México. Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar hoje na concentração estará fora da Copa do Mundo.”

A antecipação da concentração acabou gerando problemas para clubes mexicanos em meio à reta decisiva da temporada. O Toluca, por exemplo, poderia contar com Gallardo e Vega na fase mata-mata da Copa dos Campeões da Concacaf, marcada para esta quarta-feira às 19h30, mas os atletas precisaram se apresentar à seleção.

Veja o ranking dos clubes nordestinos que mais revelaram autores de gols em Copas do Mundo 1 de 5

Quem também demonstrou forte insatisfação foi o Chivas Guadalajara. O clube alegou prejuízo esportivo por perder cinco jogadores convocados para as quartas de final da liga nacional, previstas para a próxima semana. Diante disso, o presidente Amaury Vergara determinou que Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado e González não se apresentassem à seleção neste primeiro momento, argumentando que nem todos os clubes estariam cumprindo o acordo feito anteriormente.

Segundo informações divulgadas no México, os clubes haviam concordado ainda em fevereiro em liberar os jogadores convocados de maneira antecipada para a preparação visando a Copa do Mundo.

PROGRAMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira, por sua vez, seguirá um planejamento diferente e só iniciará sua concentração no próximo dia 25. Antes disso, o técnico Carlo Ancelotti vai definir, em 11 de maio, a lista de 55 pré-convocados que serão inscritos pela Fifa. Já no dia 18 de maio, o treinador anunciará os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A partir de 25 de maio, os atletas começam a se apresentar na Granja Comary para o período oficial de preparação.