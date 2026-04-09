Copa do Mundo de 2026 terá recorde de árbitros do Brasil; veja quem são

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Pedro Carreiro
Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:07
O Brasil terá a maior delegação de arbitragem da Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de junho. A FIFA oficializou nesta quinta-feira (9) a presença de três árbitros de campo e seis assistentes do país no torneio, que contará com 48 seleções.
Foram confirmados como árbitros principais Raphael Claus (SP), Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO). O Brasil também terá os assistentes Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), além de Rodolpho Toski Marques (PR), que atuará como árbitro de vídeo.
Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo
Ao todo, a Fifa selecionou 52 árbitros, 87 assistentes e 30 árbitros de vídeo para a competição, que terá 104 partidas entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A abertura está marcada para o estádio Azteca, no México.
A presença de nove brasileiros representa um recorde para o país em Copas do Mundo. Na edição de 2022, disputada no Catar, o Brasil contou com sete representantes. Antes disso, a última vez que três árbitros brasileiros participaram de uma mesma edição havia sido em 1950, quando o torneio foi realizado no país.
“Não é apenas um dado estatístico. É o reflexo de um trabalho sério, consistente e cada vez mais alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial. Essa representatividade reforça a confiança da Fifa na arbitragem brasileira e evidencia a qualidade técnica, a preparação física e o compromisso dos nossos profissionais com o jogo”, afirmou Netto Góes.
“Estar nesse cenário, com protagonismo, mostra que o Brasil não apenas forma grandes jogadores, mas também entrega ao mundo árbitros capacitados para atuar nas competições mais exigentes”, completou.
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Presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Cintra também destacou o trabalho coletivo.
“Temos que destacar o trabalho coletivo. Não têm vencedores, existe uma equipe vencedora que trabalha muito para o melhor da arbitragem no futebol brasileiro. E precisamos destacar o trabalho que é desenvolvido. No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa notícia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes”, disse.
“Isso fortalece o futebol brasileiro. É o reconhecimento da Fifa pelo trabalho desenvolvido pela arbitragem brasileira. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros”, acrescentou.
Entre os nomes escolhidos, Raphael Claus (SP) e Wilton Pereira Sampaio (GO) voltam a participar de uma Copa do Mundo após atuação na edição do Catar. Já Ramon Abatti Abel (SC) fará sua estreia no Mundial, embora já tenha participado da Copa do Mundo de Clubes na última temporada.