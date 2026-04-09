ARBITRAGEM INTERNACIONAL

Copa do Mundo de 2026 terá recorde de árbitros do Brasil; veja quem são

Três árbitros principais e seis assitentes brasileiros foram convocados pela Fifa

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:07

Árbitro Wilton Pereira Sampaio foi afastado pela CBF Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Brasil terá a maior delegação de arbitragem da Copa do Mundo que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de junho. A FIFA oficializou nesta quinta-feira (9) a presença de três árbitros de campo e seis assistentes do país no torneio, que contará com 48 seleções.

Foram confirmados como árbitros principais Raphael Claus (SP), Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO). O Brasil também terá os assistentes Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), além de Rodolpho Toski Marques (PR), que atuará como árbitro de vídeo.

Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo 1 de 3

Ao todo, a Fifa selecionou 52 árbitros, 87 assistentes e 30 árbitros de vídeo para a competição, que terá 104 partidas entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A abertura está marcada para o estádio Azteca, no México.

A presença de nove brasileiros representa um recorde para o país em Copas do Mundo. Na edição de 2022, disputada no Catar, o Brasil contou com sete representantes. Antes disso, a última vez que três árbitros brasileiros participaram de uma mesma edição havia sido em 1950, quando o torneio foi realizado no país.

“Não é apenas um dado estatístico. É o reflexo de um trabalho sério, consistente e cada vez mais alinhado com os padrões de excelência do futebol mundial. Essa representatividade reforça a confiança da Fifa na arbitragem brasileira e evidencia a qualidade técnica, a preparação física e o compromisso dos nossos profissionais com o jogo”, afirmou Netto Góes.

“Estar nesse cenário, com protagonismo, mostra que o Brasil não apenas forma grandes jogadores, mas também entrega ao mundo árbitros capacitados para atuar nas competições mais exigentes”, completou.

Veja imagens do álbum da Copa do Mundo de 2026 1 de 8

Presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Cintra também destacou o trabalho coletivo.

“Temos que destacar o trabalho coletivo. Não têm vencedores, existe uma equipe vencedora que trabalha muito para o melhor da arbitragem no futebol brasileiro. E precisamos destacar o trabalho que é desenvolvido. No último final de semana começamos o trabalho com a arbitragem profissional, um marco no nosso futebol, e hoje temos essa notícia fantástica de nove árbitros na Copa do Mundo, o país com mais representantes”, disse.

“Isso fortalece o futebol brasileiro. É o reconhecimento da Fifa pelo trabalho desenvolvido pela arbitragem brasileira. E não vamos parar por aí. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais, seja na parte da tecnologia e também na preparação dos árbitros”, acrescentou.