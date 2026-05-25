Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Messi pede substituição e preocupa Argentina às vésperas da Copa do Mundo

Técnico citou desgaste físico

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 10:15

Messi sentiu dor na coxa
Messi sentiu dor na coxa Crédito: Reprodução

Lionel Messi gerou preocupação no Inter Miami ao pedir substituição durante a vitória por 6 a 4 sobre o Philadelphia Union, pela última rodada da MLS antes da pausa para a Copa do Mundo. O camisa 10 deixou o gramado e seguiu diretamente para o vestiário.

O argentino solicitou a troca aos 27 minutos do segundo tempo. Após sinalizar para o banco de reservas, Messi foi substituído e não retornou ao campo nem permaneceu no banco após a saída.

Ainda não há confirmação sobre uma possível lesão. Durante a partida, veículos da imprensa dos EUA relataram que o jogador chegou a levar a mão à coxa esquerda antes de pedir substituição.

Depois do confronto, o técnico Guillermo Hoyos afirmou que a saída do craque aconteceu por desgaste físico e que a comissão preferiu agir com cautela.

“Não temos um relatório sobre isso, mas possivelmente teremos. Seguramente estava cansaço e precisou (sair). É fadiga. Ele estava cansado, o campo estava pesado. E na dúvida, não se deve arriscar”, declarou o treinador.

O duelo diante do Philadelphia Union marcou o último compromisso do Inter Miami antes da interrupção da MLS para a disputa da Copa do Mundo. A lista final da Argentina ainda não foi anunciada oficialmente, mas Messi deve integrar o elenco que disputará seu sexto Mundial.

Apesar da preocupação envolvendo o astro argentino, o Inter Miami conseguiu uma vitória movimentada. Luis Suárez foi o destaque da partida ao marcar três vezes. Com o resultado, a equipe chegou aos 31 pontos e entrou na pausa da competição ocupando a vice-liderança da MLS.

Tags:

Lionel Messi

Mais recentes

Imagem - Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley

Não foi hipoglicemia: atestado revela a doença que matou fisiculturista Gabriel Ganley
Imagem - Ex-Vitória entra em lista de seleção para a Copa do Mundo

Ex-Vitória entra em lista de seleção para a Copa do Mundo
Imagem - Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa

Jogador da Seleção convocado para Copa deixa partida com dores e preocupa