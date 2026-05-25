MORTE SUSPEITA

Antes de morrer, Gabriel Ganley já havia relato mal-estar e 'confusão mental' após uso de insulina

Fisiculturista já havia contado nas redes sociais que passou mal após começar a usar insulina para ganho de massa muscular

Carol Neves

Publicado em 25 de maio de 2026 às 07:37

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A investigação sobre a morte do fisiculturista e influenciador digital Gabriel Ganley segue em andamento em São Paulo. Enquanto a polícia aguarda os laudos do Instituto Médico Legal (IML) e os exames toxicológicos, voltaram a repercutir relatos feitos pelo jovem de 22 anos sobre episódios de mal-estar após iniciar o uso de insulina com foco no aumento de massa muscular.

Gabriel foi encontrado morto no último sábado (23), dentro da casa onde morava, na zona leste da capital paulista. De acordo com a polícia, amigos tentavam contato com ele sem sucesso e um deles decidiu ir até o imóvel, onde encontrou o influenciador já sem vida no chão da cozinha.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

O caso foi registrado como morte suspeita. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, não havia sinais de violência no local. O corpo já foi liberado pelo IML, mas informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Vida de atleta fitness

Natural do Rio de Janeiro, Gabriel construiu a trajetória nas redes sociais ao compartilhar rotina de treinos, conteúdos sobre musculação e a vida no fisiculturismo. Ele também cursava Educação Física e acumulava cerca de 1,7 milhão de seguidores.

Em vídeos antigos, o influenciador contou que trabalhava como garçom enquanto tentava se firmar no esporte. "Na época eu trabalhava de garçom no final de semana. Eu quero ser fisiculturista, eu quero viver disso. E aí foi dando bom, assim, eu descobri talvez um talento de comunicação, entre aspas. E o pessoal foi assistindo, foi dando muito certo", afirmou.

Uso de insulina sem recomendação médica

Após ganhar visibilidade e conseguir patrocínio, Gabriel se mudou para São Paulo. No início da carreira, defendia um estilo de fisiculturismo sem uso de hormônios. Depois de enfrentar um quadro de pneumonia, porém, revelou nas redes sociais que havia começado a utilizar insulina como estratégia para aumentar a massa muscular.

O jovem chegou a relatar efeitos adversos após o início do uso da substância. "Só que aí, mano, começou a me dar muita confusão mental", disse em um dos vídeos publicados nas redes.

Especialistas alertam que o uso de insulina sem indicação médica pode trazer riscos graves à saúde. Diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Clayton Macedo explicou que a substância é utilizada por alguns fisiculturistas mesmo sem respaldo científico.