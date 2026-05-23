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Influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley morre aos 22 anos

Patrocinadora confirmou a morte neste sábado (23); causa não foi divulgada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 18:43

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness Crédito: Reprodução

O atleta de fisiculturismo e influenciador fitness Gabriel Ganley morreu aos 22 anos. A informação foi confirmada neste sábado (23) pela marca de suplementos Integralmédica, empresa da qual ele era patrocinado. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia provocou forte repercussão entre atletas, influenciadores e admiradores do universo fitness, principalmente nas redes sociais, onde Gabriel acumulava seguidores compartilhando conteúdos sobre musculação, rotina de treinos, alimentação e disciplina esportiva.

Em publicação feita nas redes sociais, a Integralmédica lamentou a morte do jovem atleta e destacou o impacto que ele causava dentro e fora do esporte. “Hoje perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado”, escreveu a empresa na homenagem.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução
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Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness por Reprodução

A marca também afirmou que Gabriel era visto como uma das promessas da nova geração do fisiculturismo brasileiro e ressaltou a relação próxima que ele mantinha com fãs, parceiros de treino e integrantes da equipe. Segundo a publicação, o influenciador se destacava pela forma como incentivava jovens atletas e novos praticantes do esporte.

Ainda de acordo com a empresa, Gabriel Ganley era conhecido pelo comportamento atencioso com seguidores e admiradores durante eventos, competições e encontros ligados ao fisiculturismo. A homenagem relembrou momentos vividos ao lado do atleta em academias, centros de treinamento e ações promocionais da marca.

Após a confirmação da morte, diversos nomes do meio fitness passaram a publicar mensagens de despedida e pesar. Influenciadores e atletas disseram ter recebido a notícia com choque e tristeza.

Tags:

Atleta de Fisiculturismo Influenciador Fitness Gabriel Ganley

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