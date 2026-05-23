TRAGÉDIA

Promessa do esporte: quem é o fisiculturista de 22 anos que morreu de forma inesperada

Conhecido como “Bbzinho”, influenciador ganhou projeção no fisiculturismo natural e acumulava milhões de visualizações nas redes

Wendel de Novais

Publicado em 23 de maio de 2026 às 19:17

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness Crédito: Reprodução

O influenciador fitness e atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley, que morreu aos 22 anos, era considerado uma das principais promessas da nova geração do esporte no Brasil. Conhecido nas redes sociais pelo apelido de “Bbzinho”, o jovem acumulava mais de 1 milhão de seguidores compartilhando vídeos de treino, rotina alimentar, bastidores da preparação física e conteúdos ligados ao universo fitness.

Segundo O Globo, Gabriel nasceu Rio de Janeiro e ganhou notoriedade principalmente dentro do fisiculturismo natural, modalidade em que passou a chamar atenção pela rápida evolução física e pelos treinos de alta intensidade publicados na internet. O atleta conquistou um público jovem fiel nas plataformas digitais, onde frequentemente aparecia mostrando exercícios com cargas elevadas e a disciplina exigida na preparação esportiva.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness 1 de 7

Em 2025, o influenciador viralizou ao divulgar vídeos de treinos intensos acompanhados por nomes conhecidos do meio fitness. A repercussão ajudou a ampliar ainda mais sua presença nas redes e consolidou Gabriel como um dos criadores de conteúdo mais comentados do segmento.

A morte do jovem foi confirmada neste sábado (23) pela Integralmédica, marca de suplementos da qual ele era patrocinado. A causa da morte não foi divulgada.

Na despedida publicada nas redes sociais, a empresa definiu Gabriel como “um atleta talentoso e dedicado” e afirmou que ele inspirava milhares de seguidores com sua “energia, disciplina e autenticidade”. A marca também destacou a relação próxima que o influenciador mantinha com fãs, colegas de treino e integrantes da equipe.