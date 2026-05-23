SÃO PAULO

Jovens que morreram em acidente 20 dias após casamento são velados e sepultados juntos

Paola e Matheus morreram um ao lado do outro, ainda no local

Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:44

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 Crédito: Reproducão

Os corpos dos jovens recém-casados Paola Talhatelli, 18 anos, e Mathias Ambrosini, 20, que morreram em um acidente de trânsito no interior de São Paulo foram velados e sepultados juntos, neste sábado (23), no Cemitério Parque Municipal da Paz em Itapira. Paola e Mathias estavam casados havia 20 dias.

O carro em que o casal viajava seguia no sentido Jacutinga (MG) quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que seguia na direção contrária.

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Paola e Matheus morreram um ao lado do outro, ainda no local.

Mathias trabalhava como funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. A empresa lamentou a tragédia nas redes sociais e disse que o jovem era uma "pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida". Já Paola trabalhava como manicure.