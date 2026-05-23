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Jovens que morreram em acidente 20 dias após casamento são velados e sepultados juntos

Paola e Matheus morreram um ao lado do outro, ainda no local

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:44

Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 Crédito: Reproducão

Os corpos dos jovens recém-casados Paola Talhatelli, 18 anos, e Mathias Ambrosini, 20, que morreram em um acidente de trânsito no interior de São Paulo foram velados e sepultados juntos, neste sábado (23), no Cemitério Parque Municipal da Paz em Itapira. Paola e Mathias estavam casados havia 20 dias.

O carro em que o casal viajava seguia no sentido Jacutinga (MG) quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que seguia na direção contrária.

Casal morre em acidente no interior de SP

Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
Paola Talhatelli, de 18 anos, e Mathias Ambrosini, de 20 por Reprodução
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Acidente aconteceu 20 dias após casamento por Reprodução

Paola e Matheus morreram um ao lado do outro, ainda no local.

Mathias trabalhava como funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. A empresa lamentou a tragédia nas redes sociais e disse que o jovem era uma "pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida". Já Paola trabalhava como manicure.

A família da jovem frequentava a igreja Assembleia de Deus Congregação Barão, que também publicou nota nas redes. "Mesmo em meio à dor da despedida, confiamos que Deus permanece no controle de todas as coisas", afirmou a instituição.

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