Jovens que morreram em acidente 20 dias após casamento são velados e sepultados juntos

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 23 de maio de 2026 às 14:44
Os corpos dos jovens recém-casados Paola Talhatelli, 18 anos, e Mathias Ambrosini, 20, que morreram em um acidente de trânsito no interior de São Paulo foram velados e sepultados juntos, neste sábado (23), no Cemitério Parque Municipal da Paz em Itapira. Paola e Mathias estavam casados havia 20 dias.
O carro em que o casal viajava seguia no sentido Jacutinga (MG) quando o motorista perdeu o controle, rodou na pista e foi atingido na lateral por uma caminhonete que seguia na direção contrária.
Casal morre em acidente no interior de SP
Paola e Matheus morreram um ao lado do outro, ainda no local.
Mathias trabalhava como funcionário de um centro automotivo no bairro Vila Bazani. A empresa lamentou a tragédia nas redes sociais e disse que o jovem era uma "pessoa de coração enorme, sempre prestativa, humilde e muito querida". Já Paola trabalhava como manicure.
A família da jovem frequentava a igreja Assembleia de Deus Congregação Barão, que também publicou nota nas redes. "Mesmo em meio à dor da despedida, confiamos que Deus permanece no controle de todas as coisas", afirmou a instituição.