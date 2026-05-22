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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:20
Um estabelecimento responsável pelo fornecimento de alimentos prontos destinados a hospitais particulares e empresas privadas de Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi interditado nesta quinta-feira (21). Durante a inspeção, a Vigilância Sanitária identificou irregularidades sanitárias consideradas de risco à saúde pública.
De acordo com o órgão fiscalizador, o estabelecimento operava com a presença de esgoto a céu aberto, falhas estruturais e armazenamento inadequado de alimentos.
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas
Também foram encontrados alimentos com evidências de contato e consumo por pragas urbanas, demonstrando ausência de controle efetivo de vetores e risco de contaminação sanitária. As falhas foram classificadas como graves e incompatíveis com as boas práticas de manipulação e produção de alimentos.
Por conta do risco iminente à saúde pública, a legislação sanitária determina a adoção imediata de medidas administrativas para preservar a saúde da população.
“A Vigilância Sanitária também destaca a importância de que hospitais, empresas e demais estabelecimentos contratantes realizem a devida qualificação e avaliação sanitária de seus fornecedores de alimentos, buscando garantir que os produtos fornecidos atendam às condições higiênico-sanitárias adequadas e não ofereçam riscos à saúde da população”, declarou a pasta em comunicado oficial.