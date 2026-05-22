Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fornecedor de comida para hospitais é fechado por esgoto aberto e sinais de insetos

Irregularidades foram consideradas graves

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:20

Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas Crédito: Divulgação

Um estabelecimento responsável pelo fornecimento de alimentos prontos destinados a hospitais particulares e empresas privadas de Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi interditado nesta quinta-feira (21). Durante a inspeção, a Vigilância Sanitária identificou irregularidades sanitárias consideradas de risco à saúde pública.

De acordo com o órgão fiscalizador, o estabelecimento operava com a presença de esgoto a céu aberto, falhas estruturais e armazenamento inadequado de alimentos.

Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas

Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação
1 de 10
Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas por Divulgação

Também foram encontrados alimentos com evidências de contato e consumo por pragas urbanas, demonstrando ausência de controle efetivo de vetores e risco de contaminação sanitária. As falhas foram classificadas como graves e incompatíveis com as boas práticas de manipulação e produção de alimentos.

Por conta do risco iminente à saúde pública, a legislação sanitária determina a adoção imediata de medidas administrativas para preservar a saúde da população.

Leia mais

Imagem - Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Imagem - Funcionária de supermercado é indenizada em R$ 5 mil após gerente dizer que ela escondia ratos no cabelo

Funcionária de supermercado é indenizada em R$ 5 mil após gerente dizer que ela escondia ratos no cabelo

Imagem - Gigante dos laticínios anuncia compra de fábrica e expansão para o Nordeste

Gigante dos laticínios anuncia compra de fábrica e expansão para o Nordeste

“A Vigilância Sanitária também destaca a importância de que hospitais, empresas e demais estabelecimentos contratantes realizem a devida qualificação e avaliação sanitária de seus fornecedores de alimentos, buscando garantir que os produtos fornecidos atendam às condições higiênico-sanitárias adequadas e não ofereçam riscos à saúde da população”, declarou a pasta em comunicado oficial.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (23)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta sexta-feira (23)
Imagem - Corte italiana anula extradição, e Carla Zambelli deixa presídio

Corte italiana anula extradição, e Carla Zambelli deixa presídio
Imagem - Resultado da Lotofácil 3692, desta sexta-feira (22)

Resultado da Lotofácil 3692, desta sexta-feira (22)