RISCO À SAÚDE

Fornecedor de comida para hospitais é fechado por esgoto aberto e sinais de insetos

Irregularidades foram consideradas graves

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:20

Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas Crédito: Divulgação

Um estabelecimento responsável pelo fornecimento de alimentos prontos destinados a hospitais particulares e empresas privadas de Cuiabá, capital do Mato Grosso, foi interditado nesta quinta-feira (21). Durante a inspeção, a Vigilância Sanitária identificou irregularidades sanitárias consideradas de risco à saúde pública.



De acordo com o órgão fiscalizador, o estabelecimento operava com a presença de esgoto a céu aberto, falhas estruturais e armazenamento inadequado de alimentos.

Vigilância Sanitária interdita fornecedora de alimentos para hospitais privados e empresas 1 de 10

Também foram encontrados alimentos com evidências de contato e consumo por pragas urbanas, demonstrando ausência de controle efetivo de vetores e risco de contaminação sanitária. As falhas foram classificadas como graves e incompatíveis com as boas práticas de manipulação e produção de alimentos.

Por conta do risco iminente à saúde pública, a legislação sanitária determina a adoção imediata de medidas administrativas para preservar a saúde da população.