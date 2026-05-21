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Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Responsáveis pelos estabelecimentos devem responder a um processo administrativo

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:39

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil
Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil Crédito: Divulgação

Supermercados do bairro do Jacintinho, em Maceió, capital alagoana, foram alvo de uma fiscalização da Vigilância Sanitária nesta quinta-feira (21). Ao menos 300 kg de produtos estragados foram retirados dos estabelecimentos, que podem ser multados em até R$ 38 mil em caso de reincidência.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Maceió (Visa), os produtos foram retirados de circulação por estarem estragados e com os prazos de validade vencidos.

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação
Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação
Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação
Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação
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Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação
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Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil por Divulgação

Entre os alimentos impróprios para consumo retirados de circulação estavam flocos de milho, manteiga, queijo e iogurte.

Os estabelecimentos foram notificados e deverão responder a um processo administrativo, com multas que variam de R$ 180 a R$ 38 mil em caso de reincidência da infração.

“O papel da Vigilância Sanitária não é punir, mas sim atuar de forma educativa junto aos empreendimentos para que comercializem produtos de qualidade. Como os produtos estavam fora do prazo de validade, fizemos o devido recolhimento e também orientamos os proprietários para que cumpram as normas sanitárias e evitem danos à saúde da população”, explicou o chefe especial da Visa, Airton Santos.

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