RISCO À SAÚDE

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil

Responsáveis pelos estabelecimentos devem responder a um processo administrativo

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:39

Manteiga, queijo e iogurte estragados: mercados são notificados e donos podem pagar multa de até 38 mil Crédito: Divulgação

Supermercados do bairro do Jacintinho, em Maceió, capital alagoana, foram alvo de uma fiscalização da Vigilância Sanitária nesta quinta-feira (21). Ao menos 300 kg de produtos estragados foram retirados dos estabelecimentos, que podem ser multados em até R$ 38 mil em caso de reincidência.

De acordo com a Vigilância Sanitária de Maceió (Visa), os produtos foram retirados de circulação por estarem estragados e com os prazos de validade vencidos.

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Entre os alimentos impróprios para consumo retirados de circulação estavam flocos de milho, manteiga, queijo e iogurte.

Os estabelecimentos foram notificados e deverão responder a um processo administrativo, com multas que variam de R$ 180 a R$ 38 mil em caso de reincidência da infração.