APOSTAS

Vai ter sorteio da Mega-Sena 3010 nesta quinta-feira (21)? Veja o que muda

Realização do jogo lotérico será afetada pela edição especial da Mega-Sena 30 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 18:00

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nesta quinta-feira (21), não ocorrerá o tradicional sorteio do jogo lotérico Mega-Sena, em decorrência do sorteio especial de comemoração 30 anos de existência da modalidade. Embora a data oficial de aniversário da modalidade seja 11 de março, o sorteio ocorrerá no próximo domingo (24), às 11h, com prêmio estimado em R$ 200 milhões. As apostas já podem ser realizadas.

Foram suspensos também o concurso que ocorreria neste sábado (23). O concurso especial dos 30 anos seguirá as regras específicas das Loterias Caixa e, por isso, não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com cinco números) e assim por diante.

Caso um único apostador seja contemplado com a totalidade do prêmio e opte por aplicar o valor na poupança da Caixa, o montante ficará sujeito às regras de remuneração vigentes dessa aplicação, podendo gerar, a depender das condições econômicas e dos critérios legais aplicáveis, um rendimento mensal de mais de R$ 1 milhão.



Vencedores da Mega-Sena 1 de 5

Como apostar na Mega 30 Anos

O apostador deve marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números aleatoriamente, por meio da opção Surpresinha. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor da aposta e também a probabilidade de ganhar.

As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) do dia 23 de maio, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa , pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking CAIXA (IBC).

A ampliação dos canais de venda e dos prazos para participação no concurso especial está respaldada por planejamento operacional e tecnológico, assegurando a confiabilidade, a segurança e a integridade do processo, em conformidade com as diretrizes das Loterias Caixa.

De forma inédita, os bolões online da Mega 30 Anos terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, no dia 24 de maio.

Bolão

Para participar de um bolão das Loterias Caixa, o apostador pode adquirir cotas nas lotéricas, no portal Loterias CAIXA ou no aplicativo. Os bolões online podem ser adquiridos até uma hora antes do sorteio.

Os canais eletrônicos contam com filtros que permitem escolher a lotérica, a quantidade de cotas do bolão, o valor mínimo e máximo de cada uma, a quantidade de números apostados, além dos números desejados e indesejados. A página apresenta os bolões disponíveis de acordo com a seleção dos filtros.

Também é possível organizar um próprio bolão, escolhendo números preferidos, a quantidade de cotas e a quantidade de números apostados. Nesse caso, a aposta deve ser registrada exclusivamente em uma lotérica.