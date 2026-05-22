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Corte italiana anula extradição, e Carla Zambelli deixa presídio

Zambelli deixou o presídio feminino de Rebibbia, na Itália, nesta sexta-feira (22), após decisão da Corte de Cassação de Roma

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:46

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP)
A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal Carla Zambelli já está em liberdade. Ela deixou o presídio feminino de Rebibbia, na Itália, nesta sexta-feira (22), após a Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, anular decisão da Corte de Apelação que autorizava a extradição.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão

Zambelli perseguiu homem armada por Reprodução
Carla Zambelli por Vinícius Schmidt/ Metrópoles
Deputada Carla Zambelli por Lula Marques/ Agência Brasil
Carla Zambelli por Lula Marques/EBC
Deputada Carla Zambelli por Michel Jesus/Agência Senado
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Zambelli perseguiu homem armada por Reprodução

Zambelli estava detida na Itália desde julho de 2025. Ela deixou o Brasil após sofrer condenações no Supremo Tribunal Federal (STF), e sua extradição para o Brasil foi solicitada. Nesta sexta-feira, a defesa da ex-parlamentar conseguiu reverter a decisão que autorizava o retorno dela para o Brasil.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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