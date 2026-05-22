LIBERDADE

Corte italiana anula extradição, e Carla Zambelli deixa presídio

Zambelli deixou o presídio feminino de Rebibbia, na Itália, nesta sexta-feira (22), após decisão da Corte de Cassação de Roma

Metrópoles

Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:46

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

A ex-deputada federal Carla Zambelli já está em liberdade. Ela deixou o presídio feminino de Rebibbia, na Itália, nesta sexta-feira (22), após a Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, anular decisão da Corte de Apelação que autorizava a extradição.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão 1 de 5