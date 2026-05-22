Corte italiana anula extradição, e Carla Zambelli deixa presídio

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Metrópoles
Publicado em 22 de maio de 2026 às 20:46
A ex-deputada federal Carla Zambelli já está em liberdade. Ela deixou o presídio feminino de Rebibbia, na Itália, nesta sexta-feira (22), após a Corte de Cassação de Roma, última instância da Justiça italiana, anular decisão da Corte de Apelação que autorizava a extradição.
Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão
Zambelli estava detida na Itália desde julho de 2025. Ela deixou o Brasil após sofrer condenações no Supremo Tribunal Federal (STF), e sua extradição para o Brasil foi solicitada. Nesta sexta-feira, a defesa da ex-parlamentar conseguiu reverter a decisão que autorizava o retorno dela para o Brasil.