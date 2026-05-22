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Resultado da Lotofácil 3692, desta sexta-feira (22)

Prêmio foi de R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 18:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso de nº 3692 do jogo lotérico Lotofácil foi sorteado na noite desta sexta-feira (22), no Espaço da Sorte, localizado na Grande São Paulo. O prêmio foi de R$ 2 milhões. 

Os números sorteados foram: 02-03-05-06-07-09-10-13-14-15-19-20-23-24-25.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Resultado da Lotofácil 3677

Lotofácil por Adobe Stock
Lotofácil 3677 por Reprodução
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Lotofácil por Adobe Stock

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Leia mais

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Tags:

Dinheiro Lotofacil Loteria Prêmio Caixa Econômica Federal Loterias

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