Além da Mega da Virada, outros sorteios prometem grandes prêmios ainda em 2026; veja quais

Concursos especiais da Caixa reúnem premiações com valores recordes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 07:00

Loteria
Loteria Crédito: Shutterstock

prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada, o maior da história da loteria nacional, gerou também um número recorde de apostas realizadas, com 122 milhões de registros. Mas, esse não é o único sorteio especial promovido pela Caixa.

Anualmente, além da Mega da Virada, a Caixa realiza outros três concursos especiais que costumam movimentar o mercado de apostas e, consequentemente, aumentar a premiação.

Além do valor mais robusto, esses sorteios têm outra vantagem comparados aos tradicionais: quando nenhuma aposta acerta o prêmio principal, o valor é redistribuído para as premiações secundárias.

Confira quais são:

Dupla de Páscoa

Versão especial da Dupla Sena, a Dupla da Páscoa permite a escolha de seis a 15 a números em um total de 50 dezenas disponíveis. O concurso conta com dois sorteios, o que aumenta as chances de levar o prêmio. Ganha quem acerta 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro ou no segundo sorteio.

Tradicionalmente, o sorteio acontece no sábado que antecede o domingo de Páscoa. Neste ano, a previsão é que ocorra no dia 4 de abril. No último ano, o prêmio total chegou a R$ 50,2 milhões.

Quina de São João

Figurando entre os concursos mais aguardados do ano, a Quina de São João também é uma versão especial da Quina tradicional. Nela, é possível escolher de cinco a 15 números entre 80 dezenas disponíveis. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

O sorteio costuma ocorrer próximo ao dia de São João, que é celebrado em 24 de junho. Em 2025, o concurso chegou à sua maior premiação com um valor de R$ 250,2 milhões.

Lotofácil da Independência

Esse concurso é uma versão especial da Lotofácil, um dos jogos mais populares no país. Nele, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela.

Para leva a bolada, é preciso acertar os 15 números. Caso ninguém consiga, o prêmio é divido entre aqueles que acertarem 11, 12, 13 e 14 dezenas.

O sorteio acontece, geralmente, no sábado que sucede o feriado do Dia da Independência, comemorado no dia 7 de setembro. Neste ano, a expectativa é que aconteça no dia 12 de setembro.

Ano passado, o prêmio do concurso foi de R$ 220 milhões.

Tags:

são João Dupla Lotofacil Prêmio Sorte Caixa Sorteio Mega da Virada

