Mistério na Mega da Virada: vencedor de bolão ainda não sacou prêmio milionário

Apostador tem direito a mais de R$ 10 milhões

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:23

Dono de lotérica acerta números, fica de fora de bolão e perde prêmio milionário
Bolão teve 18 apostadores, mas apenas de 17 foram sacar o valor Crédito: Enzo Marcus/Metrópoles

Imagine acertar a Mega da Virada e não resgatar o prêmio. É o que aconteceu com um dos vencedores de um bolão na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. O bolão acertou as seis dezenas sorteadas para o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história, mas o dono de uma das cotas ainda não procurou a Caixa Econômica Federal para receber a sua parte.

De acordo com informações da Caixa, o bolão teve 18 cotas vendidas, mas apenas 17 pessoas foram sacar o valor. Como foram seis apostas vencedoras do prêmio total da Mega da Virada, os jogadores do bolão vão dividir a quantia de R$ 181.892.881,09, o que representa mais de R$ 10 milhões para cada.

Bolão de dono de lotérica foi um dos seis ganhadores da Mega da Virada

Valdeir é dono de uma lotérica por Reprodução
