CADÊ ELE?

Mistério na Mega da Virada: vencedor de bolão ainda não sacou prêmio milionário

Apostador tem direito a mais de R$ 10 milhões

Monique Lobo

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:23

Bolão teve 18 apostadores, mas apenas de 17 foram sacar o valor Crédito: Enzo Marcus/Metrópoles

Imagine acertar a Mega da Virada e não resgatar o prêmio. É o que aconteceu com um dos vencedores de um bolão na cidade de Franco da Rocha, em São Paulo. O bolão acertou as seis dezenas sorteadas para o prêmio de R$ 1,09 bilhão, o maior da história, mas o dono de uma das cotas ainda não procurou a Caixa Econômica Federal para receber a sua parte.

De acordo com informações da Caixa, o bolão teve 18 cotas vendidas, mas apenas 17 pessoas foram sacar o valor. Como foram seis apostas vencedoras do prêmio total da Mega da Virada, os jogadores do bolão vão dividir a quantia de R$ 181.892.881,09, o que representa mais de R$ 10 milhões para cada.

O prazo máximo para que esse apostador retire seu prêmio é de 90 dias após o sorteio, que aconteceu no dia 1º de janeiro. Logo, ele tem até o dia 1º de abril deste ano para reclamar o valor.

Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Dono da lotérica escolheu os números

Valdeir da Silva Pereira, de 61 anos, dono da Lotérica Estrela de Bertioga, em Franco da Rocha, foi o responsável por escolher os números sorteados no bolão que faturou o prêmio máximo da Mega da Virada. No entanto, ele não participou da aposta e não levou parte do premiação.