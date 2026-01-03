Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Além dos R$ 1,09 bilhão pagos aos ganhadores, recursos da loteria são destinados por lei a programas sociais do governo federal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:00

Números sorteados da Mega da Virada 2026
Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2025 arrecadou R$ 3,05 bilhões e levantou uma dúvida comum entre os apostadores, afinal, para onde vai o restante do dinheiro além do prêmio principal. Do total arrecadado, apenas parte é destinada diretamente aos ganhadores, enquanto o restante é repassado a áreas sociais previstas em lei.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias Caixa, o concurso especial destinou R$ 1,09 bilhão ao prêmio principal, dividido entre seis apostas vencedoras. O valor restante é distribuído entre impostos, despesas operacionais e repasses obrigatórios ao governo federal.

Do montante arrecadado com a Mega da Virada, cerca de R$ 1,1 bilhão será destinado a programas públicos. A maior fatia vai para a seguridade social, que inclui áreas como previdência, assistência social e saúde, com aproximadamente R$ 528 milhões. A segurança pública recebe cerca de R$ 299 milhões.

Outros setores também são beneficiados. O esporte fica com cerca de R$ 215 milhões, enquanto a cultura recebe aproximadamente R$ 88 milhões. Esses repasses seguem regras fixas estabelecidas pela legislação das loterias federais e não dependem do valor do prêmio ou do número de ganhadores.

Leia mais

Imagem - Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Mega da Virada 2025: veja como conferir se você tem algum prêmio a receber

Imagem - Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Quer ser aprovado em concurso em 2026? Veja 5 dicas para aumentar suas chances

Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Além disso, parte da arrecadação cobre custos operacionais, como manutenção dos sistemas, pagamento da rede lotérica e despesas administrativas da Caixa. Já os prêmios não resgatados dentro do prazo legal de 90 dias são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Ou seja, mesmo quem não ganhou na Mega da Virada acaba contribuindo diretamente para o financiamento de políticas públicas em todo o país.

Tags:

Loteria Mega da Virada

Mais recentes

Imagem - Dia 3 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 3 de janeiro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - 'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon

'Corre, corre': influenciador conta tensão durante cruzeiro que inclinou com ventania no Réveillon
Imagem - Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

Grupo que gastou R$ 13 milhões na Mega da Virada e não levou a Sena vira sucesso e tem 4 mil interessados na fila

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A
02

Ídolo na Dinamarca, lateral ex-Bahia negocia com time da Série A

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026
04

Vitória acerta saída de dois volantes que não ficam no clube para 2026