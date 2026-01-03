ENTENDA

Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Além dos R$ 1,09 bilhão pagos aos ganhadores, recursos da loteria são destinados por lei a programas sociais do governo federal

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:00

Números sorteados da Mega da Virada 2026 Crédito: Reprodução

A Mega da Virada 2025 arrecadou R$ 3,05 bilhões e levantou uma dúvida comum entre os apostadores, afinal, para onde vai o restante do dinheiro além do prêmio principal. Do total arrecadado, apenas parte é destinada diretamente aos ganhadores, enquanto o restante é repassado a áreas sociais previstas em lei.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias Caixa, o concurso especial destinou R$ 1,09 bilhão ao prêmio principal, dividido entre seis apostas vencedoras. O valor restante é distribuído entre impostos, despesas operacionais e repasses obrigatórios ao governo federal.

Do montante arrecadado com a Mega da Virada, cerca de R$ 1,1 bilhão será destinado a programas públicos. A maior fatia vai para a seguridade social, que inclui áreas como previdência, assistência social e saúde, com aproximadamente R$ 528 milhões. A segurança pública recebe cerca de R$ 299 milhões.

Outros setores também são beneficiados. O esporte fica com cerca de R$ 215 milhões, enquanto a cultura recebe aproximadamente R$ 88 milhões. Esses repasses seguem regras fixas estabelecidas pela legislação das loterias federais e não dependem do valor do prêmio ou do número de ganhadores.

Além disso, parte da arrecadação cobre custos operacionais, como manutenção dos sistemas, pagamento da rede lotérica e despesas administrativas da Caixa. Já os prêmios não resgatados dentro do prazo legal de 90 dias são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).