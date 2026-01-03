Por que a Mega da Virada arrecadou R$ 3 bilhões e só repassou R$ 1 bilhão? Veja para onde vai o resto do dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:00
A Mega da Virada 2025 arrecadou R$ 3,05 bilhões e levantou uma dúvida comum entre os apostadores, afinal, para onde vai o restante do dinheiro além do prêmio principal. Do total arrecadado, apenas parte é destinada diretamente aos ganhadores, enquanto o restante é repassado a áreas sociais previstas em lei.
O que dá para comprar com um prêmio da loteria?
Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas Loterias Caixa, o concurso especial destinou R$ 1,09 bilhão ao prêmio principal, dividido entre seis apostas vencedoras. O valor restante é distribuído entre impostos, despesas operacionais e repasses obrigatórios ao governo federal.
Do montante arrecadado com a Mega da Virada, cerca de R$ 1,1 bilhão será destinado a programas públicos. A maior fatia vai para a seguridade social, que inclui áreas como previdência, assistência social e saúde, com aproximadamente R$ 528 milhões. A segurança pública recebe cerca de R$ 299 milhões.
Outros setores também são beneficiados. O esporte fica com cerca de R$ 215 milhões, enquanto a cultura recebe aproximadamente R$ 88 milhões. Esses repasses seguem regras fixas estabelecidas pela legislação das loterias federais e não dependem do valor do prêmio ou do número de ganhadores.
Além disso, parte da arrecadação cobre custos operacionais, como manutenção dos sistemas, pagamento da rede lotérica e despesas administrativas da Caixa. Já os prêmios não resgatados dentro do prazo legal de 90 dias são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
Ou seja, mesmo quem não ganhou na Mega da Virada acaba contribuindo diretamente para o financiamento de políticas públicas em todo o país.